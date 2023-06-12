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捷報！烏克蘭又收復1村莊舉國旗合影　稱俄在赫爾松進入防守狀態

▲▼烏克蘭12日再傳捷報，收復頓內茨克地區的村莊斯托羅熱夫（Storozhove）。（圖／翻攝自臉書）

▲烏軍部隊收復斯托羅熱夫村莊，手拿烏克蘭國旗。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭12日再傳捷報，成功收復頓內茨克地區的村莊斯托羅熱夫（Storozhove），烏軍手拿烏克蘭國旗，直說「國旗再次在斯托羅熱夫上空飄揚，這將會發生在每一處人口中心，直到我們解放所有烏克蘭土地」。另外烏方也稱，俄羅斯在札波羅熱與赫爾松地區進入防守狀態。

綜合基輔獨立報、BBC等報導，最新收復的斯托羅熱夫村莊位在頓內茨克大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）以南約3公里處，由烏克蘭第35獨立海軍步兵旅收復。

此前，烏克蘭已宣布收復東南部3個村莊，分別是頓內茨克州布拉霍達特內村（Blahodatne）、馬克耶夫卡（Makiivka）及涅斯庫奇涅村（Neskuchne）。值得已知烏方近期收復的定居點規模較小。

另外烏克蘭武裝部隊（AFU）11日稱，隨著烏克蘭前線行動增加，俄羅斯如今在札波羅熱與赫爾松地區進入防守狀態。

Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського Далі буде... Слава Україні!

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку 發佈於 2023年6月11日 星期日

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