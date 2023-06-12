　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

第1次飛就出包！菜鳥空姐誤觸逃生梯　害航班延誤5hrs英航慘賠193萬

▲▼英國航空。（圖／翻攝自推特）

▲英航一名空姐因誤觸逃生梯，導致航班延誤5小時，公司損失193萬。非涉事飛機。（示意圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國航空（British Airways）一架客機11日在跑道滑行準備起飛時，逃生梯竟突然彈出，導致飛機被緊急攔下，航班延誤了5個多小時，公司更因此損失5萬英鎊（約新台幣193萬元）。事後，人們發現這起意外竟是因為一名菜鳥空姐誤觸了逃生梯的開關所致，氣得公司立刻將這名闖禍的菜鳥召回停飛。

據《太陽報》報導，這起烏龍事故發生於英國希斯洛機場（Heathrow Airport）。當時，英國航空一架編號BA191的空中巴士A350型客機正準備飛往美國德州的奧斯汀（Austin），豈料飛機的逃生梯卻突然在滑行途中應聲彈出，嚇得緊急服務人員、消防員和警察立刻衝到現場將班機層層包圍，準備施救。

然而人們趕到現場後，才發現原來是一名第一天上班的空姐因為過於焦慮，誤觸逃生梯開關，才導致逃生梯在飛機滑行時突然彈出，讓所有人傻眼不已。雖然大家了解這只是一起意外，但由於逃生梯被彈出後，必須將飛機拉回停機坪抬起，才能讓逃生梯重新裝回飛機，因此機上乘客被迫要乘搭另一架飛機前往目的地。

英航迅速為乘客們調度新飛機，並為所有乘客重新安排上機，才成功讓所有旅客在當天繼續行程，不過這頓操作前後也花費了5個小時，新飛機才終於順利起飛，而英航也為此損失了5萬英鎊。

報導稱，英航對這起意外大為震怒，而這名菜鳥空姐也被勒令即刻停飛、回鍋重新接受訓練。然而這起事件的發生引發了英航對新晉空姐培訓不足的質疑，因為英航今年1月飛往奈及利亞首都拉哥斯的航班也發生了一模一樣的事。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
陳綺貞女神形象崩壞！　涉嫌教唆、霸凌同事內幕曝光
快訊／曾入圍金曲獎！　38歲樂團成員過世
快訊／陳綺貞、鍾成虎撕破臉！　他不忍全說：被虐待生不如死
獨／連神也不能阻擋！　民俗專家曝「核發黑令旗」意義
快訊／228人受困太平山！　確定山上過夜
快訊／27歲女駕駛受困水泥車2小時　搶救不治
朱學恒「告發自己」！　律師揭盤算內幕
朱凱翔「道歉文一句話」網讀懂：否認的意思

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

睡一半耳朵劇痛！他急診驚見耳道塞滿蛆和蟲卵　蒼蠅瘋狂湧出噁爆

關西機場伴手禮店倒光！　旅客想大買卻撲空淪「土產難民」

女除草誤觸「一植物」舌頭腫脹無法呼吸　醫警告：2小時就會喪命

暴力男「迴旋踢」踹昏20歲女！　二審認定性侵罪嫌：重判20年徒刑

德國BioNTech面臨數百件官司！　原告針對「疫苗副作用」求償500萬

快訊／義大利前總理貝魯斯柯尼逝世　享壽86歲

捷報！烏克蘭又收復1村莊舉國旗合影　稱俄在赫爾松進入防守狀態

第1次飛就出包！菜鳥空姐誤觸逃生梯　害航班延誤5hrs英航慘賠193萬

在外租房太貴！21歲女住家裡「搭飛機通勤」　凌晨3點起床趕上班

人妻拍片教做飯「每餐不到200塊」　25萬粉絲一看卻想哭

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

左轉被高速撞轉圈噴樹叢　肇事休旅車駕駛竟落跑！

張清芳親Ella：是我接班人！　見她露美背「直接摸下去」

張清芳邀瘦子「被公司打槍」！　他笑：稍微感受到一點冷漠XD

部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　幼兒園餵藥是烏龍？新北回應了

誤把爸爸當壞人咬出血洞　虎斑汪自責「趴門口道歉」

睡一半耳朵劇痛！他急診驚見耳道塞滿蛆和蟲卵　蒼蠅瘋狂湧出噁爆

關西機場伴手禮店倒光！　旅客想大買卻撲空淪「土產難民」

女除草誤觸「一植物」舌頭腫脹無法呼吸　醫警告：2小時就會喪命

暴力男「迴旋踢」踹昏20歲女！　二審認定性侵罪嫌：重判20年徒刑

德國BioNTech面臨數百件官司！　原告針對「疫苗副作用」求償500萬

快訊／義大利前總理貝魯斯柯尼逝世　享壽86歲

捷報！烏克蘭又收復1村莊舉國旗合影　稱俄在赫爾松進入防守狀態

第1次飛就出包！菜鳥空姐誤觸逃生梯　害航班延誤5hrs英航慘賠193萬

在外租房太貴！21歲女住家裡「搭飛機通勤」　凌晨3點起床趕上班

人妻拍片教做飯「每餐不到200塊」　25萬粉絲一看卻想哭

一吃飽就想衝廁所！醫曝「3症狀」：出現恐已生病了

陽明訂7／4除權息、8／3發放現金股利20元　未來有獲利就會發股利

營建成本2年漲逾25%　業者：房價壓不下來

長榮航配息0.8元　訂7／14除息

周末陪孩子玩　2汪「放棄抵抗」躺床眼神死：都給你們吸吧

賈靜雯「牽手吳京」修杰楷看照片才知！　怕女兒遇性騷強調2點教育

睡一半耳朵劇痛！他急診驚見耳道塞滿蛆和蟲卵　蒼蠅瘋狂湧出噁爆

關西機場伴手禮店倒光！　旅客想大買卻撲空淪「土產難民」

快訊／高雄殯儀館「私人寄棺室大火」　火勢猛烈濃煙狂竄

買牙膏送整串衛生紙！全聯首創免費牙齒檢測　指定品送6條牙膏　

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

國際熱門新聞

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

小六生偷看班導平板　驚見「真心話」崩潰

哥倫比亞雨林飛機事故倖存童：墜機4天後母親才喪命

俄稱炸毀烏軍豹2型坦克！情報機構：是真的

前銀行員揭「有錢人2大習慣」

嫌犯反銬竟用3動作殺警！手槍藏這躲過盤查

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

英情報：俄軍撤出地雷區「炸到自己人」

咖啡廳店長磨腳皮做飲料…衝擊畫面曝

人夫外地當兵　發現愛妻被120男扒衣暴打

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

300公斤男送醫　出動堆高機還拆牆

更多熱門

相關新聞

海邊驚見「比輪胎大」水母！專家警告：別碰

海邊驚見「比輪胎大」水母！專家警告：別碰

你見過比輪胎還大的水母嗎？英國一名男子渡假時和家人在海邊散步，發現了4隻體型「比輪胎還大」的巨大水母，其中一隻擱淺在沙灘上，第一次看見這麼大的水母，全部人都當場嚇壞，原來他遇到的是桶水母（Barrel jellyfish）；對此，專家警告遇到桶水母時不要隨意觸碰，因為這種水母死後仍會螫人。

起飛前逃生梯突炸開　空服員彈飛

起飛前逃生梯突炸開　空服員彈飛

難撇派對門陰霾！前英相強生閃辭國會議員

難撇派對門陰霾！前英相強生閃辭國會議員

24歲女受夠戀愛　穩交10糖爹送她環遊世界

24歲女受夠戀愛　穩交10糖爹送她環遊世界

世界大學影響力排名 　屏科大榮獲科技大學第1名

世界大學影響力排名 　屏科大榮獲科技大學第1名

關鍵字：

英國英國航空逃生梯

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠曬超音波照孩子的爸身份曝

Jennie巡演唱到一半「下台離場」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

同學「連打3通電話」惡整郭台銘　郭董高EQ回應

「5生肖」禍患上身！下半年衰神降臨

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

幼兒園餵藥是烏龍？部分止咳、腸胃藥也含苯巴比妥　新北回應了

韓美女直播主慘死柬埔寨　屍裹紅布丟水溝

男星突肚痛送醫搶救「昏迷20天病危」！

iPhone 15全價格大漲　「頂規1TB版」破5.5萬元

痛揭陳綺貞霸凌同事！　舊愛鍾成虎列8罪狀開撕：被虐待得生不如死

更多

最夯影音

更多
江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我

江蕙封麥8年為張清芳唱《家後》！　聽到掌聲感動：大家沒有忘記我
大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

天母停車場小孩掉落坑洞

天母停車場小孩掉落坑洞

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

英皇家閱兵彩排3人熱暈！　樂手「倒地仍吹奏」超敬業

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

抓到了！關渡鹹粥闆娘遭槍殺　嫌躲土地公廟睡覺落網

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面