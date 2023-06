第1次飛就出包！菜鳥空姐誤觸逃生梯　害航班延誤5hrs英航慘賠193萬

▲英航一名空姐因誤觸逃生梯,導致航班延誤5小時,公司損失193萬。非涉事飛機。(示意圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

英國航空(British Airways)一架客機11日在跑道滑行準備起飛時,逃生梯竟突然彈出,導致飛機被緊急攔下,航班延誤了5個多小時,公司更因此損失5萬英鎊(約新台幣193萬元)。事後,人們發現這起意外竟是因為一名菜鳥空姐誤觸了逃生梯的開關所致,氣得公司立刻將這名闖禍的菜鳥召回停飛。

據《太陽報》報導,這起烏龍事故發生於英國希斯洛機場(Heathrow Airport)。當時,英國航空一架編號BA191的空中巴士A350型客機正準備飛往美國德州的奧斯汀(Austin),豈料飛機的逃生梯卻突然在滑行途中應聲彈出,嚇得緊急服務人員、消防員和警察立刻衝到現場將班機層層包圍,準備施救。

British Airways stewardess on debut flight makes huge blunder delaying passengers by five hours and costing airline £50khttps://t.co/jsTi8nHwYt