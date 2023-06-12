第1次飛就出包！菜鳥空姐誤觸逃生梯　害航班延誤5hrs英航慘賠193萬

▲英航一名空姐因誤觸逃生梯，導致航班延誤5小時，公司損失193萬。非涉事飛機。（示意圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

英國航空（British Airways）一架客機11日在跑道滑行準備起飛時，逃生梯竟突然彈出，導致飛機被緊急攔下，航班延誤了5個多小時，公司更因此損失5萬英鎊（約新台幣193萬元）。事後，人們發現這起意外竟是因為一名菜鳥空姐誤觸了逃生梯的開關所致，氣得公司立刻將這名闖禍的菜鳥召回停飛。

據《太陽報》報導，這起烏龍事故發生於英國希斯洛機場（Heathrow Airport）。當時，英國航空一架編號BA191的空中巴士A350型客機正準備飛往美國德州的奧斯汀（Austin），豈料飛機的逃生梯卻突然在滑行途中應聲彈出，嚇得緊急服務人員、消防員和警察立刻衝到現場將班機層層包圍，準備施救。

British Airways stewardess on debut flight makes huge blunder delaying passengers by five hours and costing airline £50khttps://t.co/jsTi8nHwYt — The Scottish Sun (@ScottishSun) June 12, 2023

然而人們趕到現場後，才發現原來是一名第一天上班的空姐因為過於焦慮，誤觸逃生梯開關，才導致逃生梯在飛機滑行時突然彈出，讓所有人傻眼不已。雖然大家了解這只是一起意外，但由於逃生梯被彈出後，必須將飛機拉回停機坪抬起，才能讓逃生梯重新裝回飛機，因此機上乘客被迫要乘搭另一架飛機前往目的地。

英航迅速為乘客們調度新飛機，並為所有乘客重新安排上機，才成功讓所有旅客在當天繼續行程，不過這頓操作前後也花費了5個小時，新飛機才終於順利起飛，而英航也為此損失了5萬英鎊。

報導稱，英航對這起意外大為震怒，而這名菜鳥空姐也被勒令即刻停飛、回鍋重新接受訓練。然而這起事件的發生引發了英航對新晉空姐培訓不足的質疑，因為英航今年1月飛往奈及利亞首都拉哥斯的航班也發生了一模一樣的事。