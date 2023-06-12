神祕吸血怪「卓柏卡布拉」再現？牲畜血全被吸乾...詭異生物曝

實習記者林郁婷／綜合報導

南美洲近日驚傳多起牲畜離奇暴斃的駭人事件，每隻死亡動物身上的血全都被吸乾，頸部也出現詭異咬痕，有民眾用無人機拍到不明生物身影，懷疑可能是傳說中的吸血怪「卓柏卡布拉」（chupacabra）所為，造成當地居民人心惶惶。

根據《紐約郵報》報導，玻利維亞的奧魯羅（Oru）近日發生多起牲畜暴斃事件，大多數為牛、羊駝和美洲駝，而這些死亡的動物不但全身血全被吸乾，頸部還出現詭異咬痕，消息一出使得當地民眾人心惶惶，擔心有怪物出沒；有民眾用無人機拍到田裡出現一個詭異畫面，一個雙腳站立、外表似人非人的動物站在田間，懷疑這個不明生物，和附近多起牲畜離奇暴斃的事件有關，居民並紛紛將矛頭指向傳說中的「卓柏卡布拉」。

▲無人機拍到疑似卓柏卡布拉的身影。（圖／翻攝自YouTube／New York Post）



據了解，「卓柏卡布拉」是由西班牙文「chupar」（吸吮）與「cabra」（山羊）組成，是拉丁美洲傳說中的吸血動物，專門吸畜牲的血，最早於1995年有人聲稱在波多黎各發現，之後墨西哥及美國南部等地也有目擊者。

目前大家對於卓柏卡布拉的外表沒有定論，有目擊者形容牠擁有紅色眼睛和尖銳的牙齒，走路時就像一隻大型爬蟲類動物，可以輕鬆地跳到6公尺高，特別的是，舌頭上有一根尖管，可插入動物心臟吸乾血液。雖然有關卓柏卡布拉的猜測都沒有得到證實，但是當地居民如今已加裝柵欄保護牲畜。

無獨有偶，墨西哥上（5）月也發生羊隻離奇死亡，一隻白色公羊倒臥在岩石上，失去眼睛，嘴巴和脖子上也有傷口，當地人認為這是卓柏卡布拉所為，然而也有人猜測是受類似細腰貓（Jaguarundis）的動物攻擊，因為牠們專吃動物柔軟的部位，像是眼睛和舌頭。

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