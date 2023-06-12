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三星前高層收中資竊機密！欲在中國復刻晶片廠　富士康反悔後遭起訴

▲▼三星電子2013年在中國陝西省西安市建交設立半導體廠。（圖／CFP）

▲三星電子2013年在中國陝西省西安市近郊設立半導體廠。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現年65歲的半導體權威崔某，過去曾先後擔任三星電子常務、SK海力士副社長，豈料他涉嫌收受中國成都市4600億韓元資金、和台灣鴻海集團富士康簽約獲得8兆韓元投資，計畫在西安「復刻」興建仿造三星電子的半導體廠，並以2倍年薪挖角人才，竊取三星電子半導體高階核心技術，今（12）日被檢方拘留起訴。

檢方推估，三星電子此次事件至少損失3000億韓元。

根據《韓聯社》、《YTN News》，南韓水原地方檢察廳防衛事業暨產業技術犯罪搜查部12日以違反產業技術保護法、不當經營防止法起訴崔某，同時針對崔某在新加坡和中國成立的半導體廠5名職員、涉嫌竊取三星電子西安半導體廠設計圖的三星合作企業1名職員以違反不當經營防止法的罪嫌採取不拘留起訴。

▲▼南韓水原地方檢察廳部長檢察官朴鎮成12日召開記者會，表示起訴三星電子前常務崔某。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓水原地方檢察廳部長檢察官朴鎮成12日召開記者會，表示起訴三星電子前常務崔某。（圖／達志影像／newscom）

崔某過去曾在三星電子就業長達18年，最後以半導體部門常務之姿離職，進入SK海力士擔任副社長，2015年7月他和台灣鴻海集團旗下的富士康簽約，在新加坡成立半導體公司，2018年獲得富士康承諾投資8兆韓元（約新台幣1886億元），2020年從中國四川省成都市獲得4600億韓元（約新台幣108億元）的資金。

崔某先是在新加坡成立半導體公司，之後為了要在中國境內興建半導體廠，於是他將公司轉移至北京，期間他以2倍年薪的條件延攬200多名南韓國內優秀的半導體核心技術人才，還答應協助職員家屬移居中國，包過提供職員子女在中國就讀國際學校的學費補助，條件可以說相當優渥。

2018年，崔某計畫在中國陝西省西安市距離三星電子半導體工廠1.5公里處，另外「復刻」興建一座全新的半導體廠，同時他還要求公司職員竊取三星半導體廠設計圖等多項資料和機密，崔某公司一名來自三星電子的組長，更向崔某提供他2012年從三星離職時取得的三星半導體工廠基本工程數據（Basic Engineering Data），該技術攸關半導體廠能否去除多餘雜質。

崔某一行人從三星電子竊取的半導體技術，包括使用於筆記型電腦和智慧型手機的30奈米以下DRAM、快閃記憶體（nand flash），這些技術皆屬於國家核心技術，因此南韓檢方認為崔某等人罪嫌重大。

▲▼三星電子6月30日宣布，搶先台積電生產3奈米晶片。（圖／路透）

▲三星電子去年6月30日宣布，搶先台積電生產3奈米晶片。（圖／路透）

不過，鴻海集團富士康當初承諾的8兆韓元投資最後卻不了了之，因此導致崔某無法順利執行「復刻」興建半導體廠的計畫，崔某公司用來研究開發的建築物於去年完工，目前只能試產套用三星電子半導體技術的製品，無法達成量產階段。

報導指出，其實檢方2019年8月就曾從國家情報院接獲相關線報，然而當時礙於崔某幾乎在中國定居，因此導致期間偵辦工作中斷，直到崔某今年2月返回南韓住院接受治療，檢方才得以刑事立案、徹底展開調查，目前崔某徹底否認檢方起訴的上述罪嫌。

南韓檢方關係人士表示，「崔某等人的罪嫌並不是單純外洩、竊取半導體技術，甚至還計畫復刻興建三星電子的半導體廠，如今半導體生產競爭情況相當激烈，（崔某）等人的犯行等於是對國內半導體產業造成致命打擊，屬於重大的犯罪行為。」

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