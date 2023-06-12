徒手攀爬首爾樂天塔！英鮮肉「學蜘蛛人」爬72樓外牆　消防急救援

▲一名英國籍男子12日爬上首爾樂天世界塔。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾123層樓、555公尺高的摩天大樓「樂天世界塔」今（12）日早晨響起非常警報，因為維安人員直擊一名年輕的外籍男子，在全裸的狀態下攀爬上72樓的外牆，彷彿是漫威電影角色蜘蛛人的分身，事後證實該名男子為來自英國、鼎鼎大名的24歲攀爬運動家湯普森（George King-Thompson），目前已經被南韓警方逮捕歸案。

根據韓媒《朝鮮日報》，位於首爾特別市松坡區的「樂天世界塔」是目前全球排名第5高的摩天大樓，首爾松坡警察署指出，樂天世界塔維安團隊12日上午7時49分（台灣時間上午6時49分）撥打119專線報案，指出在72層樓高的西側外牆上，有一名年輕的外籍男子裸身攀爬。

消防當局立刻出動12輛消防車、69名消防人員前往現場救援，為了防止該名男子失足墜樓，消防當局在樂天世界塔周圍設置大型氣墊，並於上午8時52分派人以吊升裝置，至72層樓處逮捕正在休息中的男子，將男子以吊升裝置成功救下，男子並沒有受傷。

經《朝鮮日報》證實，該名男子為英國1999年生的24歲攀爬運動家湯普森，他從3天以前入境南韓，1晚入住汽車旅館、2晚露宿街頭，12日上午開始無故攀爬樂天世界塔，他在接受警方調查時坦言，「爬上樂天世界塔、從樂天世界塔上飛翔一直以來是我的夢想，早從6個月前我就已經開始計畫。」

▲英國男子湯普森12日上午攀爬上樂天世界塔72層樓高的外牆。（圖／首爾松坡警察署）

湯普森2019年曾爬上位於英國倫敦、堪稱西歐最高建築的碎片大廈（The Shard），該棟大樓總高度為309.6公尺，他因爬上87層樓而服刑了3個多月，2021年8月在10分鐘以內徒手攀爬上倫敦36層樓住宅的頂樓，他受訪時曾經表示，「我想透過攀岩（攀登）提升民眾對於氣候變遷的關注。」

而其實，首爾樂天世界塔早在興建階段，就接到來自各國攀登好手們的挑戰，一名來自烏克蘭的攝影師拉茨卡洛夫（Vitaliy Raskalov）號稱「都市忍者」，他2016年曾爬上大樓施工的頂樓處拍照，其舉動甚至讓他被樂天物產列入黑名單，只要他入境南韓的消息傳出來，便鬧得業界相當恐慌。

▼烏克蘭攝影師拉茨卡洛夫，曾在樂天世界塔尚在施工興建時攀爬上頂樓。（圖／翻攝自Instagram）

▲南韓職業女攀爬運動員金慈仁曾於2017年成功創下樂天世界塔至今唯一的登頂紀錄。（圖／Instagram／allezjain）

2018年6月6日上午7時55分，綽號「法國蜘蛛俠」的攀爬運動家員倫•羅貝爾（Alain Robert）爬上樂天世界塔的外牆，消防當局派出14輛車、65名人力救援，在幾經說服下，他仍強行攀登外牆3個半小時，上午11時在75層樓高停下來，最後被警方以現行犯逮捕。

目前創下樂天世界塔唯一一例的攀爬登頂紀錄，為南韓國內的職業攀登女性運動員金慈仁（김자인），她2017年僅靠基本安全裝置就從1樓外牆開始攀爬，最後耗費2個小時29分38秒鐘成功登上123樓。