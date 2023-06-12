砸百萬辦婚禮「老公竟一夜落跑」　她回家傻眼：東西搬光了

▲伊莎貝爾以為夫妻倆正在蜜月期，未料老公一夜落跑。（圖／翻攝Instagram@isabelleglastonbury，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲女子伊莎貝爾（Isabelle Glastonbury）與老公舉行一場耗資5萬澳元（約新台幣103萬元）的婚禮，不久後男方簽證也順利通過，正在蜜月期的夫妻倆非常開心，還共進燭光晚餐慶祝一番。未料，她隔天回家驚覺老公不告而別，幾乎所有行李及私人物品都搬光，就這樣神隱落跑了。

2015年，伊莎貝爾在德州認識了美籍丈夫，兩人很快墜入愛河，2018年搬回女方家鄉澳洲雪梨共同生活。她的父母慷慨支付全部婚禮費用，甚至老公的1萬澳幣（約新台幣20萬元）簽證申請費，未料美好生活一夕變調。

伊莎貝爾接受《每日郵報》採訪時回憶，「我回家時，他90%的東西都不見了」，她無法登入先生的移民帳戶，信用卡已被刷爆，手機及通訊軟體也遭封鎖，只好拜託共同朋友及老公家人幫忙聯繫，卻依然找不到對方。

伊莎貝爾起初無法理解，為何先生沒有解釋就一走了之，現在回想起來才發現，確實出現很多警訊。例如，他經常在晚上消失，婚後相處起來就像陌生人，在消失前幾天還說想搬去昆士蘭州，買一棟新房子，組建新家庭。

▲現年31歲的伊莎貝爾與第二任老公麥克斯生下一子。

神隱事件過後，2人唯一一次碰面是在2021年2月，男方語帶含糊地表示自己「必須單身」，但據友人透露，他現在已經再婚。伊莎貝爾感嘆，「他曾是我最好的朋友，我至死不渝的對象。他愚弄了所有人，包括我。」

如今，伊莎貝爾已經正式離婚1年多，幸好後來也走出陰霾，與青梅竹馬麥克斯（Max）結婚，並生下一個兒子。她警告大家注意感情裡的蛛絲馬跡，「不要盲目，因為我很確信自己在事件發生前就看見跡象，卻只是一直忽略它。你永遠無法真正知道，你身旁睡的是什麼樣的人。」