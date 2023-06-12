研究顯示：心肌梗塞在「星期一」最容易發作...原因曝光

▲心臟病發作若未能及時送醫救治，可能致命。（圖／達志／示意圖）



實習記者林郁婷／綜合報導

經過周末2天休息、狂歡，不少人會有「周一症候群」，感到特別憂鬱，但其實星期一也是最容易誘發心肌梗塞。一篇發表於英國心血管學會（British Cardiovascular Society）的最新研究顯示，一週裡最容易發生嚴重的ST上升型心肌梗塞的日子，就是星期一，科學家研判是因為過完舒服放鬆的周末後，再次回到職場，導致壓力過大，也促使心臟病發。

根據《每日郵報》報導，這項研究由愛爾蘭貝爾法斯特衛生與社會照護信託（Belfast Health and Social Care Trust）和愛爾蘭皇家外科醫學院（Royal College of Surgeons in Ireland）醫師合作，分析愛爾蘭共10528名心臟病患者的數據，其中屬於愛爾蘭共和國的有3416人，剩下7112人則為英國北愛爾蘭人。

研究顯示，這些人皆在2013年至2018年間確診「ST波段上升型急性心肌梗塞」（STEMI），這個疾病屬於心臟病發作最嚴重的狀況，可能會讓患者的冠狀動脈完全阻塞，導致死亡。研究數據指出，STEMI患者數量會在一周開始的前兩天攀升，又以星期一比例更高，發作風險比其他6天增加13%。

英國心臟基金會（British Heart Foundation）統計，每年有超過3萬人因STEMI住院，這些患者必須接受緊急處置與治療，降低心臟受損程度，通常都是由醫師切開堵塞的冠狀動脈，來執行血管塑形手術。

科學家們至目前為止，仍然無法對此類現象作出合理解釋，但是過去有多項研究指出，可能原因與生理時鐘有關。主導這項研究的拉凡（Jack Laffan），隸屬於貝爾法斯特衛生與社會關懷信託，他表示，「周一患STEMI的機率最高，這種現象在西方很常見」，心臟病容易在冬季和清晨時發作，中風也是，「這些變化機制現在還不清楚，但我們認為與生理時鐘影響循環荷爾蒙有關，可能會引起心臟病與中風。」

拉凡也透露，另一個可能原因是，星期一重返職場帶來壓力，「壓力增加會導致『壓力荷爾蒙』皮質醇濃度升高，這與心臟病發也有關係」。

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