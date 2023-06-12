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睡一半耳朵劇痛！他急診驚見耳道塞滿蛆和蟲卵　蒼蠅瘋狂湧出噁爆

▲▼頓卡堤在睡夢中被蒼蠅入侵耳朵產卵，導致他的耳道裡長滿了蛆。（組圖／翻攝自Facebook、CFP）

▲頓卡堤在睡夢中被蒼蠅入侵耳朵產卵，導致他的耳道裡長滿了蛆。（組圖／翻攝自Facebook、CFP）

記者葉睿涵／編譯

巴西男子頓卡堤（Valdemir Dencati）最近在睡夢中突然感覺耳朵傳來一陣劇痛，驚醒後發現原來有一隻蒼蠅在他的耳朵裡產卵，導致他的耳道裡長滿了蛆，情況危急。

據《鏡報》報導，頓卡堤4日晚間睡到一半突然在劇痛中驚醒，不料卻發現自己的耳朵被蒼蠅入侵，甚至還有不知名的小蟲從耳朵流出，嚇得他立刻前往附近急診就醫。

急診簡單為頓卡堤進行沖洗後，將其轉診到庫亞巴市立醫院（HMC）接受進一步治療，不過由於頓卡堤沒有健保，因此他被醫院拒絕入住，而醫生也沒有再為頓卡堤做進一步處理。

在這期間，越來越多反吐麗蠅（bluebottle fly）開始從頓卡堤的耳朵冒出來，讓他疼痛不已，於是頓卡堤再次回到急診接受靜脈注射藥物，並重新沖洗耳朵。

頓卡堤也諮詢了一名私人醫生，證實蒼蠅曾在他的耳朵裡產卵，而這些卵現在已經開始孵化變成蛆，因此頓卡堤必須接受價格高昂的手術。為了節省費用，頓卡堤再次回到原本的急診，但卻又再次展開一連串無止境的轉診，導致他的手術遙遙無期，活在痛苦中。

他的妻子向媒體控訴，「這是一場人為疏忽，我們的公共醫療一點也不可靠！新的一天又要來臨了，我們什麼也做不了，這些蟲子正在將頓卡堤生吞活剝。」在媒體報導此事後，當地公衛相關單位後來聲稱頓卡堤已接受手術，並正在醫院接受進一步治療。

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