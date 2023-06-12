美驚爆大量魚隻集體死亡！上萬魚屍詭躺6英里海岸線　背後原因曝光

▲美國德州墨西哥灣日前突然出現數以萬條死魚，下同。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國德州墨西哥灣日前突然出現數以萬條死魚，密密麻麻地擠滿了沙灘，令人毛骨悚然。現場畫面在網上曝光後，不少人擔心這幅奇觀可能與海洋污染有關，但專家指出，造成此一現象的原因是因為水溫上升後，海水缺氧導致大量魚隻死亡，魚屍隨海浪拍打被沖上岸。

綜合CNN、《紐約時報》等報導，金塔納海灘郡公園（Quintana Beach County Park）官員在當地10日公開照片，顯示有數以萬計的死魚在一夕之間被沖上岸，魚屍遍布金塔納海灘6英里長的海岸線。

照片在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意，許多人擔心這詭異的現象可能預示著海洋污染已嚴重侵害海洋生物的性命，但布拉索里亞郡公園（Brazoria County Parks）部門主管透露，大量魚群死亡的原因與海洋低溶氧有關。

當局表示，魚屍被沖上岸當天，當地的最高氣溫來到了攝氏33度，海水變暖造成水質溶氧不足，加上海面平靜、氣候多雲，進一步阻礙了微生物透過光合作用產生氧氣，以及波浪讓氧氣進入海底，才導致大量魚隻缺氧而死。

美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）證實，這次被沖上岸的死魚中，數量最多的是鯡魚。這是墨西哥灣漁業產量最大的魚種，但當局指出，「大量魚隻死亡的情況在夏季海水變暖時並不罕見，不過隨著海浪重新將氧氣帶入水中、魚類游離低氧水域，這樣的情況就會慢慢改善。」