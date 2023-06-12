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4童「困亞馬遜雨林40天」住院近況曝！　要故事書來看還想下床玩

▲▼哥倫比亞4名孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救，目前正在首都波哥大的軍醫院接受治療。（圖／路透）

▲孩子們目前正在首都波哥大的軍醫院接受治療。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞4名孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救，消息振奮全國，目前這群姊弟正在一間軍醫院接受治療，精神和健康狀況相當良好，雖然還無法食用固體食物，但他們已開始和護理人員互動，甚至還會要故事書來看，13歲姐姐甚至覺得躺在病床好無聊，想要下床玩耍。

▲▼4童「困亞馬遜雨林40天」奇蹟存活。（圖／達志影像／美聯社）

▲4姊弟困亞馬遜雨林40天奇蹟存活。（圖／達志影像／美聯社）

根據《紐約時報》報導，來自哥倫比亞維托托族（Huitoto）原住民社區的4姊弟，年紀僅1歲到13歲，目前正在首都波哥大的一間軍醫院接受治療，總統裴卓（Gustavo Petro）10日帶著妻女及其他官員前往探視，他表示孩子們的精神和健康狀況相當良好。

▲▼哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的女兒探望其中一名獲救孩童。（圖／CFP）

▲哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的女兒探望其中一名獲救孩童。（圖／CFP）

他們5月1日跟著母親、一名部落領袖搭乘一架賽斯納206型（Cessna 206）單引擎小飛機，準備從從南部亞馬遜省（Amazonas）阿拉拉誇拉（Araracuara）飛往瓜維亞雷省的瓜維亞雷河畔聖荷西鎮（San Jose del Guaviare），結果飛機失事墜毀在亞馬遜雨林裡。

▲▼哥倫比亞4名孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救，目前正在首都波哥大的軍醫院接受治療。（圖／路透）

▲▼哥倫比亞4名孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救，目前正在首都波哥大的軍醫院接受治療。（圖／路透）

▲▼哥倫比亞4名孩童在亞馬遜雨林生存40天後獲救，目前正在首都波哥大的軍醫院接受治療。（圖／路透）

軍醫卡洛斯（Carlos Rincón）表示，孩子們身上僅有輕微割傷和擦上，這也是讓他們能活下來的關鍵之一，目前他們還無法食用固體食物，但狀況良好，預計再二至三周就能出院。哥倫比亞國防部長葛梅茲（Ivan Velasquez Gomez）表示，13歲的姐姐萊斯利（Lesly）是這群孩子能活下來的關鍵，「她對叢林的了解讓弟弟妹妹能在她身邊活下來。」

兒福機構負責人阿斯特莉德（Astrid Cáceres）表示，9歲的妹妹索萊妮（Soleiny）很愛聊天，而5歲的提安（Tien）則和護理人員要故事書來讀，至於1歲的克里斯汀（Cristin）和護理人員互動時非常地安穩，「萊斯利甚至還吵著下床玩耍，因為她躺在床上很無聊。」

目前政府尚未透露尋獲這群孩子的細節，僅表示是透過腳印和遺留的食物痕跡找到。

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