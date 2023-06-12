起飛前「逃生梯突然炸開」　達美空服員當場彈飛送醫

▲達美航空一架客機發生逃生滑梯「炸開」的意外。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

達美航空（Delta）一架客機10日準備起飛前，逃生滑梯竟無預警彈出，導致一名空服員被擊飛送醫。乘客們形容，滑梯在飛機內部「炸開」，就像汽車安全氣囊一樣打中空服員頭部，還造成艙門上一塊金屬板掉落。

這架達美航空520航班載著168名乘客，原定從紐約約翰甘迺迪機場（JFK Airport）前往洛杉磯國際機場（LAX），但機長中途宣布發生技術困難，一個在結冰狀況下需要使用的備用系統溫度儀故障，因此必須在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）降落，緊急維修。

在鹽湖城安全降落後，乘客被要求下飛機，直至故障問題排除，才重新回到座位上，準備再次啟程。未料，飛機還停在登機口，逃生滑梯竟在機內「炸開」。他們被迫再度下機，經達美航空安排，乘坐另一架飛機前往洛杉磯，並額外獲得7500英里的飛行里程作為補償。

消息人士向《紐約郵報》透露，逃生滑梯是被負責餐飲的機組人員意外觸發，而受傷空服員經過治療後已經出院。

達美航空發言人證實，520航班因為維修問題在鹽湖城降落，「在地面時，這一架飛機的滑梯被意外地展開。為了盡快讓我們的顧客安全抵達最終目的地，他們已被重新安置到一架新飛機上。我們為他們旅行計畫的延遲致歉，沒有什麼事情比我們顧客及員工的安全更重要。」