每天16萬輛車通行！　美國油罐車大火燒垮「東北走廊」高架橋

▲美國「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

號稱美國「東北走廊」的「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌,現場濃煙密布,幸好未造成人員傷亡,但也導致交通中斷,嚴重影響往來通勤車輛,預計要數個月才能恢復。賓州運輸部長指出,這條公路可說是美國最繁忙的州際公路,每天約有16萬輛車通過。

根據CNN報導,賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)11日下午在記者會中表示,有輛商用油罐車在95號州際公路的費城高架橋下發生事故,結果引發猛烈火勢,而大火可能不慎引燃了附近的天然氣管道,才導致整個高架橋坍塌,但詳細事故原因仍在調查當中。

▲▼高架橋崩塌原因仍在調查當中。(圖/達志影像/美聯社)



據了解,這起崩塌意外發生在當地時間11日上午6時20分左右,從現在畫面可以看到,整片高架橋燒成一片焦黑,濃煙也不斷竄出,所幸未造成任何人員傷亡。費城市長肯尼(Jim Kenney)表示,目前火勢已經得到控制,但建議居民避開此路段行駛。

從推特上曝光的影片可以看到,由於這條公路是當地重要的通勤路線,所以其實一早就有許多民眾開車經過事故路段,甚至在高架橋崩塌前開過,穿越濃煙的畫面也在網路瘋傳,這些駕駛更稱自己在橋崩塌前一刻通過,簡直就是撿回一命。

Here's another person who drove over I-95 in Philly before the bridge collapsed earlier today. #Philadelphia pic.twitter.com/geG304bC83