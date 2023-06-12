她遇殺人犯劫車！　闖紅燈被女警攔下「1招」獲救





▲女警華勒斯（Kayla Wallace）獲表揚。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南卡羅萊納州日前一輛白色吉普車在清晨闖紅燈，被值勤女交警華勒斯（Kayla Wallace）攔下，但她注意到女駕駛神情有異，更趁著副駕駛座的年輕男子不注意時，對著她不發聲用嘴型說出「救命」。華勒斯逮捕了年輕男子，原來他不久前才槍殺了人還持槍劫車。

綜合外電報導，事件發生在5月28日，距離華勒斯下班前的半小時，當時天還沒亮，她在17號公路看見一輛白色吉普車闖紅燈，隨即鳴笛上前要對方停下。

華勒斯和該名女駕駛交談，女駕駛趁隔壁的男性乘客沒有注意她時，對著華勒斯無聲地用嘴型多次說出「救我」。華勒斯注意到之後，要求男乘客下車，再將他帶到巡邏車後座。

華勒斯回來詢問女駕駛情況，對方才忍不住失控表示，那名男乘客前不久才開槍殺了一個人，還持槍上車要目睹槍擊案的她開車。接著華勒斯的無線電響起，派遣員對執勤員警們發布通報，請員警注意一輛涉及何瑞郡（Horry County）槍擊案的白色吉普車。

清查後，華勒斯確認女駕駛開的白色吉普車，以及正在巡邏車後座的男性符合槍擊案的特徵，成功將人逮捕歸案。嫌犯為29歲的拜慈（Collins Bates），被控當天稍早在一家運動酒吧外開槍殺人，隨後攔車逃逸。

本起事件被警局分享到臉書，他們讚揚華勒斯的觀察力與反應能力，同時表示雖然當天華勒斯只剩下半小時就可以下班，但多虧她沒有鬆懈，受害者才能得救，嫌犯也順利落網。