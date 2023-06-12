畫面流出！Meta證實「新社群APP」開發中　分享文字動態為主

▲Meta開發新文字社群平台，該項目現階段稱為「P92」。（圖／翻攝推特「Matt Navarra」）

記者張靖榕／綜合外電報導

正當推特的圖文與影片推文愈來愈多的此時，臉書母公司Meta卻正準備發展一個全新以「文字分享為主」的社群平台，目前被稱為Project 92（P92），準備以龐大用戶資料挑戰馬斯克的推特。

BBC根據消息人士指出，Maet已經向員工展示一款「文字為主」的社群平台，設計用意就是要與推特競爭。這個新的文字APP將允許用戶追蹤原先在Instagram的追蹤對象，也可能吸引其他去中心化的平台使用者，如Mastodon。

一名Meta發言人證實正在研發此項計畫，「我們正在探索一個分享文字動態的獨立去中心化社群網路」，「我們相信有機會能有一個分開的空間，創作者和公眾人物能即時更新他們的動態。」

Meta產品長考克斯（Chris Cox）表示，正在編寫程式中，預計很快推出，但並未透露明確的日期。部分猜測可能最快在6月底就會推出。

Meta發給內部員工的展示畫面，已經被截圖流出，讓人一窺正式發表後可能的介面樣貌。公司內部消息透露，這些螢幕截圖是真實的，若真是如此的話，這樣的介面對推特用戶而言肯定不陌生。