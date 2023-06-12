搶看杭州亞運！鋼鐵「小蓮花」屋頂破千噸　17分鐘閉合不漏水

記者蔡儀潔／杭州報導

受大陸疫情封控影響延期1年，2023杭州亞運會將於9月23日至10月8日舉辦。《東森新媒體ETtoday》記者近日前往杭州「開箱」主賽區，其中標誌性建築「小蓮花」網球中心，採取世界首創的「鋼結構懸挑端開閉屋蓋」技術，17分鐘能完成閉合。

▲杭州亞運主場館「大蓮花」距離亞運村約3公里，座位約8萬個。（圖／記者蔡儀潔攝）

2008北京奧運有「鳥巢」、2010廣州亞運有「小蠻腰」、今年杭州亞運則是打造了2朵綻放的「蓮花」。其中「大蓮花」是本屆亞運會的主場館，由28片「花瓣」及27片「小花瓣」構成，半透明狀設計不僅採光效果良好，而且在場內能將風景盡收眼底。

據悉，「大蓮花」耗資110億元打造，可以容納超過8萬人，將舉行開、閉幕式及田徑比賽，有「台灣最速男」之稱的田徑選手楊俊瀚屆時亦會在此與多國好手比拚。

與北京「鳥巢」相比，「大蓮花」擁有更輕盈的「骨架」，總用鋼量少了一半左右，僅有2.6萬噸。現階段開幕式團隊已進駐「大蓮花」籌備工作，主場館不再對外開放，保密到家。

▲▼「小蓮花」屋頂可開合閉合。（圖／記者蔡儀潔攝，主辦方提供）

與「大蓮花」相近的是「小蓮花」網球決賽中心。由於網球比賽容易受天氣影響，因此「小蓮花」的屋頂可打開閉合，均重160噸的8片「花辦」各自設有鋼架軌道，可根據天氣等需要開合，全過程約17分鐘，這種鋼結構懸挑端開閉屋蓋技術為世界首創。

▼網球賽場。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，智慧化是杭州亞運的一大特色。據徐斌介紹，除了體現在「小蓮花」等建築外，還推出大型綜合性運動會史上的首個「一站式數字觀賽平台」和「智能亞運一站通」，包含台灣民眾在內的所有用戶，均可在支付寶上使用「吃穿住行遊樂購」服務。

▲徐斌。（圖／記者蔡儀潔攝）



徐斌指出，本屆亞運會舉辦時間恰逢「十一黃金週」，湧入杭州的「瞬間流量」數以萬計，光是運動員含隨行官員和媒體就各約1萬人，考驗城市的接待能力。

徐斌接著介紹道，杭州為此積極提升基礎建設、完善交通運輸，連市民們都藉此練習英文、學禮儀等，「所以說是『辦好一個會，提升一座城』，我們稱之為亞運紅利。其他城市也很眼紅。」

如何將亞運紅利「雨露均霑」？根據「杭州為主，全省共享」規劃，浙江寧波、溫州、湖州、紹興、金華5個城市負責協辦，共同承辦亞運會61個分項的賽事。

為避免大型賽事結束後出現的「蚊子館」現象，杭州亞運有51個場館已確定商業運營團隊，例如水上運動中心會改建成五星級飯店。

對於杭州亞運延期1年舉辦，徐斌表示，這令他們能進一步提高服務水平，而硬體設備在2022年就已達到使用要求，「我們可以做的更好」。