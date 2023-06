上班族更好的選擇！高人氣超級食物「香醇黑豆漿」一瓶高效率補給

▲上班族每天工作忙翻天,許多人已習慣吃外食,但吃進肚子的食物其實有更好的選擇。(圖/記者周宸亘攝,下同)

消費中心/綜合報導

上班族每天工作忙翻天,許多人已習慣吃外食、叫外送,讓生活省時省力,然而外食普遍油脂多、蔬果少容易營養不均衡,成為身體負擔。隨著近年健康議題廣受關注,一些營養價值豐富的「超級食物」大勢崛起,高效率補充營養可為身體帶來數不清的好處,一樣吃進肚子其實有更好的選擇,成為忙碌上班族營養補給神隊友。

▲青仁黑豆營養成分穩坐「豆類一哥」寶座。

超級食物「青仁黑豆」營養成分超狂,穩坐「豆中之王」寶座

「超級食物」通常是指高纖維、低糖分、低脂肪的天然食材,而且含礦物質、維生素、抗氧化劑,營養價值讓相同熱量食物看不到車尾燈,因此大受上班族歡迎。

享有「豆中之王」美譽的「黑豆」,實際上又可細分為青仁黑豆和黃仁黑豆兩種,其中又以「青仁黑豆」的營養含量更高,更適合用在食補,而且相較於常見的黃豆,青仁黑豆不只纖維含量較高,維生素A、葉酸及維生素E皆更勝黃豆,徹底K.O.其他豆類,穩坐「豆類一哥」寶座。

▲「統一陽光黑豆漿」,整瓶使用100%青仁黑豆研磨,且無糖無添加,給身體最純粹的營養。

再忙也要顧營養!超商就能買到「豆類一哥」神補給

想補充蛋白質其實非常簡單,到超商就能快速入手「統一陽光無加糖黑豆漿」,整瓶使用100%青仁黑豆研磨而成,保有「豆類一哥」青仁黑豆最純粹的營養,喝起來香氣濃郁,口感順滑。此外,統一陽光黑豆漿無加糖、無添加,並榮獲A.A. Clean Label 100% 無添加最高級驗證,貼心照顧上班族減輕身體負擔。

尤其上班族、外食族常態性熬夜或壓力大,經常覺得身體虛累累,更需要適時替自己補身體,三餐中選擇一餐搭配飲用「統一陽光無加糖黑豆漿」,作為日常微補品方便又省力,因為青仁黑豆的植物性蛋白質可幫助生長發育,有助於組織的修復,為肌肉合成的來源之一,可用於肌肉生長。此外,愛美的人更要喝「統一陽光無加糖黑豆漿」,鎂、鐵、鋅等微量元素及總多酚,讓你天天喝出好氣色。

▲「統一陽光無加糖黑豆漿」不只是上班族神隊友,也能擁有好氣色,在超商就能以親民價入手。

現代人作息及生活步調等生活型態,難以徹底改變飲食習慣,但是你可以巧妙的選擇讓自己「喝的巧」,把日常咖啡、手搖飲的其中一杯換成健康的「統一陽光無加糖黑豆漿」,快速養成重視營養的「原子習慣」,超商就能方便入手的親民價,一瓶補足營養輕鬆維持健康,You are what you eat,其實一點都不困難。

資料來源:台灣衛生福利部食品藥物管理署食品營養成份資料庫