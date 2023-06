多人死傷！　越南爆2起恐怖槍擊

▲越南爆發槍擊事件,多人死傷。(圖/翻攝自推特)



文/中央社

越南當局表示,大叻省(Dak Lak)有兩處派出所今天發生槍擊事件,造成多人死亡和受傷,但尚未公布確切傷亡人數。

根據越南公安部官網的資訊,6名涉案嫌疑人已被逮捕。公安部官網還寫道,調查人員正在搜查是否有更多嫌疑人。

越南公安部官網的訊息提到,針對大叻省兩處派出所的槍擊事件發生於今日清晨,造成員警、當地官員和民眾在內多名人員死亡和受傷,但沒有提供確切的死傷數據。

法新社目前無法聯繫到越南警方發表評論。

大叻省所在的中部高原(Central Highlands)住有許多少數民族,這裡被認為對越南專制政府而言是敏感地區,且長期以來一直是土地權利等各種問題的不滿情緒溫床。

越南數間國營媒體對於槍擊事件的報導在今天稍早撤下,但數個小時後又重新發布報導。

槍械暴力在越南非常罕見,因為公民持有槍枝是非法的,武器黑市也很有限。

2020年1月,胡志明市(Ho Chi Minh city)郊區一處非法鬥雞賭場有4人遭槍殺身亡。

另一起發生於2016年的罕見槍擊事件中,當時安拜省(Yen Bai)有1名官員在槍殺2名同僚後舉槍自盡。

This morning, dozens of FULRO terrorist suddenly attacked the Public Security headquarters of Ea Tiêu and Ea Ktur in Đắk Lắk. So far, they have killed ~8 police officer, commune officials and civillians. I'll keep the situation updated in the comments pic.twitter.com/d4OJrphN6S