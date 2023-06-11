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連鎖咖啡廳「店長磨腳皮做飲料」…衝擊畫面曝　總公司回應了

南韓連鎖咖啡廳爆「店長磨腳皮後做飲料」…超噁畫面曝　業者竟拒退費

▲南韓一間連鎖咖啡廳被爆出店長在店內磨腳皮，隨後又用磨過腳皮的手來做咖啡。（圖／翻攝韓網）

圖文／CTWANT

南韓一間連鎖咖啡廳被爆出店長在店內磨腳皮，隨後又用磨過腳皮的手來做咖啡，消費者目睹這個畫面氣炸將照片PO網，並要求店家退費，沒想到業者僅表示會加強衛生教育，但拒絕退費。

綜合韓媒報導，一名網友10日在網路論壇發文，透露自己近日前往南韓連鎖咖啡廳The Venti的加盟店消費，使用機檯點完餐後，竟看到原本在後方磨腳皮的店長突然走出來，開始製作咖啡，且戴著的手套還是剛剛磨腳皮時戴的，相當噁心「雖然想努力不去在意，無論如何還是喝不下去，感覺腳皮都掉到咖啡裡了」。

其實該名網友剛到店門口就有看到店長在磨腳皮，打算拍照事後檢舉，本來以為咖啡會由其他店員製作，沒想到竟是由磨腳皮的店長製作，氣得他向總公司提出客訴，要求退錢，沒想到業者僅表示「會加強衛生教育，但恕無法退費」。

消息曝光後，立刻引起廣大網友撻伐，「磨腳皮這種事是在私人空間才能做的吧」、「太衝擊了」、「總公司態度好差」、「角質不是會飛嗎……為什麼不退費啊也才多少錢」。

對此，TheVenti也緊急在官網發出聲明，指出將對事發門市積極進行徹底的衛生教育，坦承在管理加盟門市上有疏忽，向受害顧客致歉，承諾將迅速採取後續措施。

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