太平間藏老鼠、蒼蠅！他提建議竟收「3顆腐爛頭顱」　員工怒揭內幕

▲男子向老闆提出建言，隔天竟收到「頭顱威脅」。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

向老闆提出建言，竟遭到恐怖威脅！美國伊利諾州解剖贈與協會（Anatomical Gift Association）協調員惠特利（DaleWheatley）發現太平間的存放條件極差，遺體遭老鼠、蒼蠅啃食甚至腐爛，但他告知老闆後，卻收到3顆被砍下的頭顱。

據《每日星報》報導，惠特利多次在太平間把捐贈者遺體從冷凍櫃取出時，都出現屍袋遭老鼠啃破、死者腳底被吃掉部分情況，與觀察到許多本應還給家屬，卻放在太平間多年任其腐化的遺體，「有些已經放了3年甚至更久，還有數百件遺體沒有歸還並正在腐爛」。

▲惠特利公開協會的黑幕。（圖／翻攝自推特，下同）



然而，惠特利今年5月向老闆表達他的擔憂後，隔天竟在辦公桌看到3顆被砍下的頭顱，向經理報告遭冷處理。遭到恐怖威脅的惠特利選擇直球對決，開記者會揭發內幕，他的律師更指有醫學院抱怨，協會送來的遺體呈現腐敗中狀態，學生被迫在蒼蠅爬腐屍的狀態下碰觸遺體。





對此，惠特利的經理繼續淡化處理，僅表示「這裡發生一些不尋常的事情」，而伊利諾州解剖贈與協會更拒絕做任何回覆。惠特利的律師強調，當捐贈者同意並被送到機構後，應該受到尊重與有尊嚴對待，而不是被老鼠或蟲子吃掉。





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