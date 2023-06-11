近300公斤胖男要送醫　消防隊出動「卡車、堆高機」還拆牆

記者吳美依／綜合報導

印尼唐格朗市（Tangerang）27歲男子法吉里（Muhammad Fajri）體重將近300公斤，為了前往醫院而救助。消防員抵達後，才發現通道非常狹窄，而且當事人根本抬不起來，只好出動卡車及堆高機，甚至拆掉一堵牆，前後耗時2小時，才讓他順利離家就診。

SINDOnews、羅盤報、論壇新聞等印尼媒體報導，法吉里11歲左右出現肥胖症狀，成年後體重達到120公斤左右，但仍順利在服務局找到一份工作。孰料，去年他出了一場車禍，導致右腿受傷、無法動彈，因此臥床長達8個月，體重不斷狂飆，就醫時估計逼近300公斤。

▲為了協助法吉里就醫，印尼消防隊出動卡車、推高機，甚至打破一堵牆。（圖／翻攝推特）



事實上，自從父親去世後，法吉里就成了家中唯一經濟來源，努力工作養活自己和罹患眼疾的媽媽。因此，在他車禍受傷後，母子倆一直仰賴好心鄰居的接濟，才能勉強度日。

如今，唐格朗市醫院召集內外科、骨科、皮膚科等，組成10位醫師的特別團隊，專門治療法吉里。院長塔提（Taty Damayanti）說明，由於患者體重過重，行動能力受限，甚至只能躺著或坐著，因此第一要務就是改善其營養狀況，防止右腿感染，之後再轉介至首都雅加達的醫院。

11日，法吉里已經轉診至RSCM醫院，接受更好的治療。醫師蘇利斯提歐（Dr. Septo Sulistio）指出，法吉里父母的身材都在正常範圍內，因此研判患者的肥胖症並非遺傳因素。他也呼籲，民眾應該更重視健康的生活方式。