烏軍反攻開始！　英情報：俄軍撤出地雷區「炸到自己人」釀傷亡

▲ 烏克蘭砲兵在巴赫姆特前線發射火砲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁聲稱，外界預期的烏軍反攻已經開始，烏克蘭總統澤倫斯基10日也首度證實此事。英國國防部戰情報告顯示，俄軍在烏方攻勢下從自己埋下的地雷區撤退，造成官兵傷亡。

根據《商業內幕》，英國國防部10日更新俄烏戰情指出，俄軍在過去48小時交戰中表現「好壞參半」，因為他們「從自己的雷區撤退」，導致傷亡人數提升。

最新情報概述俄烏雙方取得的進展，「烏軍可能在部分地區取得良好進展，突破俄軍第一道防線；但在其他地區進展則較為緩慢」；針對俄方則指出，「俄軍表現好壞參半，部分部隊可能正進行機動防禦行動，其他部隊則在混亂中撤退，而俄軍從自己埋的雷區撤退過程中傷亡報告愈來愈多。」

這份情報也顯示，俄羅斯空軍在烏克蘭南部上空異常活躍，但目前尚不清楚對該地區的戰術空襲是否有效。

《商業內幕》先前報導，俄軍在烏克蘭東南部建立複雜的防禦系統，由鐵絲網、反坦克障礙物及致命雷區組成。2名美國官員8日向CNN透露，地雷對烏克蘭裝甲車帶來負面影響。

而烏軍也使用美國製造的砲彈，射出後可埋設反坦克地雷。美國已向烏軍提供逾1萬套反戰車地雷系統，以及射程約17公里內的155毫米榴彈砲。