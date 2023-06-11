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食用海鮮要小心！　男子吃生蠔「感染海洋弧菌」身亡

▲▼生蠔,牡蠣。（圖／CFP）

▲男子吃生蠔結果感染海洋弧菌身亡。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國密蘇里州一名男子在食用海鮮攤販售的生蠔後，不幸感染了海洋弧菌，緊急接受治療後仍不治身亡。當地衛生部門警告，美國感染海洋弧菌後的死亡率約為33％，且通常在食用生的或未煮熟的海鮮後12至72小時，甚至是一周後才會出現症狀。

根據《紐約郵報》報導，美國密蘇里州一名54歲男性日前在聖路易郡（St. Louis County）的海鮮攤位吃了生蠔，結果在一周左右出現感染症狀，醫生判定後確認感染「海洋弧菌」（Vibrio vulnificus，又稱創傷弧菌），但經過治療後仍不幸過世。

當地衛生部門警告，目前尚無證據表明海鮮攤位有做出任何讓牡蠣遭受汙染的行為，不排除是在收購牡蠣時就已被汙染，衛生官員已禁止該攤位販售剩餘牡蠣，也呼籲曾在當地購買牡蠣的民眾需多加注意，若尚未食用請務必丟棄。

衛生官員表示，感染海洋弧菌的人通常在食用生的或未煮熟的海鮮後12至72小時，甚至是一周才會出現症狀；而可能症狀包含腹部痙攣、噁心、嘔吐、發燒和發冷，免疫系統較差的人才會出現嚴重症狀或死亡。

目前美國感染海洋弧菌後的死亡率約為33％，另外涉及食用海鮮而死亡的案例中，有95％以上是由海洋弧菌引起。報導也指出，由海洋弧菌引發的感染不會在人與人之間傳播。

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