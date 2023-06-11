CNN：台灣掀起#MeToo浪潮　明年總統大選「增添不確定性」

▲《人選之人─造浪者》在台灣掀起#MeToo浪潮。（圖／Netflix提供）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》在台灣掀起#MeToo浪潮，隨著台北及北京之間的緊張關係來到數十年來最高點，明年1月也將面臨總統大選，這場#MeToo運動的餘波，可能為至關重要的總統大選增添不確定性。

報導指出，在#MeToo運動席捲全球5年後，以性別平等為榮、民主自由的台灣，也正面臨性騷擾清算，而且是由Netflix熱門影集所引發，其中台詞「我們不要就這樣算了」更是最核心的一句話。

自5月底來，已經有十多起關於政治人物的#MeToo案件，這些指控震撼執政黨民進黨，促使高層辭職，總統蔡英文二度道歉並宣布改革。反對黨國民黨也被打擊，誓言展開調查。此後，這場風暴從政治權力中心，擴散到社會的其他部分，越來越長的指控名單打擊學術界、體育界、文化圈等。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文身為台灣第一位女總統，其政府對推動性別平等、尤其女性參政方面的努力感到自豪。根據各國議會聯盟（Inter-Parliamentary Union）數據，台灣議會女性成員比例為42%，遠高於亞洲平均值21%，也勝過北美洲的37%。台灣也處於亞洲多元性別（LGBTQ+）平等前沿，2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地方。

不過，專家指出，職場性騷擾依然普遍，那些選擇尋求正義的人，可能面臨令人生畏且痛苦的程序，呼籲進行改革。此外，在指控爆發後，也有一些民進黨支持者批評，受害者破壞了該黨的總統競選活動。

政治大學新聞系副教授康庭瑜表示，在看完這部影集後，許多性騷擾受害者認為她們不應該「就這麼算了」，除了在社群媒體發文，一些人也透過官方管道提出指控，「我知道很多案例，她們都明確表示受到這部影集啟發。」她也直言，「組織內的性騷擾案件通報機制需要改進，例如保護受害者的匿名性。」

師範大學性別研究助理教授盧省言則認為，「關於不當性行為的更多教育與宣傳，以及針對網路性暴力的新立法，也是至關重要的。」

▲《人》劇定調為政治幕僚劇，最受到關注和爭議的則是性騷擾情節。（圖／Netflix提供）

事實上，這個事件的轉折讓《人選之人─造浪者》創作者大吃一驚，她們並未預期這樣的影響力，如今每天都在目睹「造浪」。

共同編劇簡莉穎說，那句「我們不要就這樣算了」，體現出她們對於理想社會的渴望，在那裡「受害者可以獲得幫助與支持，並被告知他們不需要責怪自己。」

她指出，大多數性騷擾受害者都被告知「算了」，尤其身處在一個擁有強烈共同目標的組織裡時，更是如此，「受害者傾向自我審查，因為他們擔心自己說的話會破壞更廣大的志業」，這種自我犧牲的文化深植於台灣政治現實，在這裡「大局」往往高於一切。

但她們認為，台灣的#MeToo時刻尚未完全到來。共同編劇彭維昭（厭世姬）說，「我認為這只是一個開始、第一步」，她也指出，在支持性騷擾受害者方面，依然缺乏社會共識。

簡莉穎認為，#MeToo不應該侷限於進步派的圈子或組織，「唯有它發生在整個社會，包括更保守的圈子裡，而人們依然願意站出來的時候，這才將是真正的#MeToo時刻。」