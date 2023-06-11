墜機4童亞馬遜雨林求生40天　全靠13歲小姊姊！吃野果、髮帶搭帳篷

▲獲救的4名姊弟年紀都還小，分別才13歲、9歲、4歲及1歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞4名孩童在歷經墜機事件後，奇蹟般獨自在亞馬遜雨林獨自存活40天獲救。只不過他們年紀都很小，分別才13歲、9歲、4歲及1歲，當中最年長的女孩萊絲莉（Lesly）好勇敢，在沒有大人協助的情況下，一肩扛起照顧弟弟們的任務，用髮帶搭帳篷，也知道如何分辨哪種野果可吃、哪些有毒不能食用。

綜合BBC、衛報等報導，這群孩子是在哥倫比亞東南部沃佩斯的瓜內諾族（Guanano）社區長大，因母親需要外出上班，萊絲莉也就習慣照顧其他3名弟弟。在墜機事件發生後，4姊弟進入亞馬遜雨林求生，依據祖父母瓦倫西亞夫婦（Valencia）的說法，他們在飛機殘骸中找到木薯粉，在木薯粉吃完後，孩子們就開始吃種子及雨林中的水果，「他們知道他們必須吃些什麼。」

▲萊絲莉與9歲大弟弟之前就經常玩生存遊戲。（圖／路透）

靠著萊絲莉的帶領以及對雨林的知識，4姊弟順利活了下來。孩子們的阿姨慕庫特（Damaris Mucutuy）指出，萊絲莉與9歲大弟弟之前就經常玩生存遊戲，會搭小帳篷，這或許有助於他們在雨林求生，萊絲莉相當清楚森林裡有許多果子有毒，知道哪些野果可以吃，也知道如何照顧嬰兒。

這起發生在5月1日的墜機事件造成機上3名成年人罹難，但搜救人員一直確信孩子們還活著，因為他們在失事地點周圍發現了腳印、髒尿布、水瓶，還有一些果皮等線索。

在4姊弟歷經整整40天的叢林求生後，被搜救人員發現，隨後送往首都波哥大（Bogota）的軍醫院接受治療。儘管孩子們被發現的當下看起來相當疲憊，且有被昆蟲叮咬、營養不良、脫水的跡象，但健康狀況並無大礙，已獲安排接受心理治療。