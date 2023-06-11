30度高溫！英皇家閱兵彩排3人熱暈　樂手「倒地還在吹」超敬業

▲ 長號手在閱兵式彩排上熱到倒地。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國皇家衛兵每年6月17日舉行慶祝君主官方生日的閱兵式，屆時將由國王查爾斯三世親自檢閱。威廉王儲10日率領官兵進行儀式前最後彩排，未料在厚重軍裝及30度高溫下，至少3名士兵熱到暈倒，其中一名長號手倒地後仍緊握樂器，試圖繼續吹奏，敬業精神引發討論。

綜合《天空新聞》及《每日郵報》等外媒，逾1400名來自英國皇家衛兵及皇家騎馬砲兵團（Royal Horse Artillery）的士兵參加10日的最後彩排Colonel’s Review，並由威廉檢閱。他穿著紅色羊毛軍裝，頭戴經典的黑色熊皮帽，騎著馬親自閱兵，卻有至少3名士兵在酷暑中暈倒。

影片中可見，一名儀隊長號手就因高溫癱軟倒地，但雙手仍緊握樂器，約5秒後就設法自行起身，明顯站不穩卻仍試圖繼續演奏，這時畫面後方還有另一名被熱暈的士兵被以擔架抬走，而這名長號手隨後也被攙扶離開，他暈倒後仍試圖繼續演奏的精神也令許多網友留言大讚敬業。

▲▼ 至少3名士兵熱暈，有人被以擔架抬離現場。（圖／達志影像／美聯社）

當天倫敦高溫近攝氏32度，此次閱兵式中最年輕的18歲士兵卡爾福德（James Calford）也形容，舉著樂器的儀隊就像左手扛著200公斤重的啞鈴泡三溫暖。

威廉在閱兵結束後則發推文寫道，「非常感謝今早冒著炎熱參加Colonel’s Review的每一名士兵。你們在艱苦條件下都做得很好，謝謝你們。」