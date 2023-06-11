「換燈泡」號稱年薪300多萬？　他曝危險真相：超缺人

▲「塔燈更換員」薪資優渥卻相當危險。（圖／翻攝TikTok@science8888）



記者吳美依／綜合報導

TikTok用戶費尼克（Feelnick）經常分享奇聞軼事，他宣稱有一種職業只要「換燈泡」就能夠年收13萬美元（約新台幣398萬元），但儘管薪資優渥，卻因為工作環境與條件太過危險，所以一直都很缺人，那就是「塔燈更換員」。

費尼克坦言，實際上，這份工作一點也不普通，也不是每個人都能做到，「這是一種高空作業的特別工作，要為600公尺高的信號塔更換燈泡」，與一般高塔不同，「它由金屬支架搭建而成，高度越高、支架越細，而且沒有保護措施，攀爬者只能靠一條繩子保護自己」，一旦分神失足，恐怕就成千古恨。

他說，若想成為塔燈更換員，最重要的條件當然就是「不能懼高」，也很要求體力與健康，因為這與平常爬梯子不同，必須仰賴自己的力量長時間攀高，即使是專業人士，從地面爬到600公尺信號塔頂端，也需要耗時3小時左右，往返就長達6小時，而且「塔頂的最高風速將近100公里」。

網友們紛紛表示，「兄弟，為了13萬美元，我會爬上珠穆朗瑪峰去換燈泡」、「想像一下，你到了塔頂才發現忘記帶燈泡」、「13萬美元？我該去哪裡應徵呢？」、「我會接下這份工作的」、「我會把一點錢拿來買降落傘」。

招聘網站ZipRecruiter指出，塔燈更換員的平均薪酬範圍很大，根據工作經驗、施工設施、技術水準等條件而有所不同，甚至可能相差達3萬451美元（約新台幣93.5萬元）。舉例來說，紐約州史泰登島的最高薪族群年收約近8萬美元（約新台幣245萬元），而費尼克所說的年收13萬美元，似乎是少數資深優秀工作者才有機會獲得的報酬。