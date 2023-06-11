美國前傘兵在俄羅斯涉販毒　被莫斯科法院拘留

▲圖為莫斯科克里姆林宮（Kremlin）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯莫斯科一間法院10日表示，一名美國公民在莫斯科涉毒遭到拘留，被控吸引年輕人從事毒品交易。這名男子已在俄羅斯生活10多年，面臨生產毒品或分銷毒品的指控。相關罪名最高可判處20年監禁。

綜合CNN、路透、美聯社等報導，依據俄方說法，這名美國男子是前傘兵和音樂家，自2010年以來就一直住在莫斯科，依據Instagram用戶「Travis Leake」頁面顯示，此人為Lovi Noch樂團的歌手。

依據俄方說法，此人經營涉及年輕人的毒品交易，涉嫌出售4-甲基甲基卡西酮（mephedrone，俗稱喵喵），施用後會產生類似古柯鹼和搖頭丸的效果，莫斯科哈莫夫尼基地方法院於10日對此人採取預防性措施，也就是2個月的審前拘留，直到2023年8月6日。

美聯社指出，面臨生產毒品或分銷毒品的指控，相關罪名最高可判處20年監禁。美國國務院10日已表示，得知美國一名公民在莫斯科被拘捕的消息，但以隱私考量為由，拒絕進一步置評。

俄羅斯毒品法律相當嚴格。2022年2月，美國女子職籃明星球員「女籃魔獸」格林納（Brittney Griner）因攜帶大麻菸油入境俄羅斯被判刑9年，直到在美俄政府達成換囚協議，用俄羅斯軍火商布特（Viktor Bout）交換格林納，她才在同年12月獲釋返美。