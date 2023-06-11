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祕魯女性失蹤問題嚴重！　過去4個月「超過3400人」下落不明

▲▼祕魯女性上街參加2020年國際婦女節遊行爭取權利。（圖／達志影像／美聯社）

▲祕魯女性上街參加2020年國際婦女節遊行爭取權利。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

台灣近來掀起Metoo風暴，而遠在南美洲的祕魯女性卻面臨更危急的情況，根據最新統計，光是在今年1月至4月間，當地就有3400多名女性被通報失蹤，大多是年輕女性和未成年少女，目前還有近一半仍下落不明。

根據《法新社》報導，祕魯司法監察員辦公室（Ombudsman Office）在一份題為「她們怎麼了？」的報告中指出，光是2023年1月至4月間，祕魯就有3406名女性被通報失蹤，目前僅有1902人被找回，其餘1504人仍下落不明。

監察員辦公室副主任歐提茲（Isabel Ortiz）表示，祕魯的人口約3300萬，而女性失蹤問題每年都頻繁發生，這樣的情況應該被視為迫切的危機，但國家並沒有採取行動來防止類似事件發生，「國家沒有優先處理女性失蹤（主要是綁架跟誘拐）問題。」

去年總共通報有5380多名女性失蹤，其中大部分是年輕女性與未成年少女，而數量已經比2021年減少9.7％。

根據祕魯數個女性相關非政府組織的說法，當地警察和檢察官沒有針對案件進行充分調查，就是讓失蹤案件居高不下的原因之一，他們認為這些女性是自願離開家裡的。

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