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女住飯店驚見「門下1根插進來」嚇人畫面曝光　房門差點被打開

▲▼ 。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子發現房門底下的門縫伸進一根奇怪的工具。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子出差期間入住機場飯店，但到了晚上卻發現有人把一根相當長的奇怪工具從門下伸進她的房內，似乎是想勾住門內的門把，企圖從門外打開她的房門。親眼目睹這狀況的她感到相當震驚，趕緊用手阻擋，並把過程拍攝下來，通報飯店前台尋求協助。

NBC Bay Area報導，女子黛布拉（Debra）入住的是聖荷西機場智選假日套房飯店（Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport），到了晚間9時30分左右，突然發現房門底下的門縫伸進一根奇怪的工具，是種類似於用來打開車門或窗戶的鐵絲衣架的裝置。

Hotel in San Jose
by u/dlj2626 in SanJose

「它就從門下伸進來」，黛布拉透露，當發現對方試圖用工具去勾門把時，她直接伸手阻擋。她也把這狀況拍攝下來，打電話通報飯店工作人員尋求協助，發現嫌疑人是一男一女。

黛布拉指出，其實這對男女先前已敲過她的房門，但當時她並未理會，而這對男女則宣稱是來找朋友，只是敲錯房門，並在警方到場之前離開現場。她事後表示，遇到這種情況時要保持冷靜別驚慌，尋求他人幫助，且透過飯店報警也很重要，因為即便沒有抓到嫌疑人，也會提醒當地飯店業者注意是否有竊賊。

不只如此，嫌犯傾向鎖定無人的房間下手，她認為，「我會把房間燈打開，把『請勿打擾』的牌子掛在門把上，希望這些方法在未來能有所幫助。」

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