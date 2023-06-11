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連體雙胞胎也能愛愛　姊和男友親熱「弟弟帶書在旁邊看」

記者吳美依／綜合報導

來自美國賓州的蘿莉（Lori Schappell）和喬治（George Schappell）是目前世上最長壽的連體雙胞胎，儘管他們頭部相連，卻享受著截然不同的精采人生。姊姊蘿莉有著活躍的感情生活，23歲那一年把初夜給了當時的第二任男友，「當我去約會時，喬治都會帶書去看。」

蘿莉與喬治生於1961年，當時是雙胞胎姊妹，但喬治2007年宣布自我認同為男性。他們頭部相連，因此共享30%大腦額葉組織，個性與長相卻都不太相同。

蘿莉一直專注讀書及工作，並且夢想著成家生子，「我不明白，為什麼身為連體雙胞胎就會阻止我擁有愛情生活，並且感覺自己是個女人。」她原本一度找到真愛，並於2006年訂婚，婚禮前幾個月未婚夫卻遭酒駕撞死，幸好有喬治的陪伴才漸漸走出陰霾，「喬治很照顧我。如果不是他，我不知道自己是否能夠撐過那一段心碎的時光。」

喬治的個性比較內向，並且罹患脊柱裂（Spina bifida），導致嚴重行動問題，但他把熱情投注在閱讀及音樂上，成為一名鄉村歌手，並且非常支持姊姊的所有夢想。

蘿莉表示，「除了身體方面以外，我們絕對沒有問題，但人們根本不了解。我們從很小的時候就學會如何照顧自己，在學校也取得優異成績。我們能夠用自己的方式享受生活。」

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