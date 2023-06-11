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中國人瘋狂移民！南韓成「亞洲最簡單」熱門選擇　700萬改變人生

▲▼中國民眾嚮往靠投資移民的手段至南韓定居。圖為位於南韓仁川的唐人街。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國民眾嚮往靠投資移民的手段至南韓定居。圖為位於南韓仁川的唐人街。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國自從經歷新冠疫情後掀起一陣移民潮，尤其協助申辦移民業務的仲介業更如雨後春筍般成長，最近南韓一名YouTuber更發現，其實韓國存款移民的條件非常簡單，堪稱是最容易取得、最划算的「亞洲綠卡」，因為中國人只要抱著3億韓元（約新台幣707萬元）投資南韓就能取得居住簽、5年後能取得永久居留權。

根據韓媒《朝鮮日報》，近日一名自稱從小學起便就讀中國當地學校、擁有流暢中文實力，且目前定居上海的南韓YouTuber永煥（영환이，音譯）表示，中國當地許多移民仲介推出協助移民至南韓的商品，掀起當地透過存款投資移民至南韓的熱潮，其中宣傳廣告上更表示韓國是只靠存款、就能以最簡單且最划算的方式移民的國家。

中國當地移民仲介宣稱，只要靠存款移民南韓，將可以適用南韓當地的健康保險、保障投資本金、投資後獲得南韓居住簽證（F-2）、定居南韓5年後可以取得永久居留權（F-5）、可以邀請配偶和家屬共同移民、免除資格審查、可在當地就業等。

其實外國人只要投資由南韓政府所指定的金融商品，未滿55歲者投資5億韓元（近新台幣1179萬元）、55歲以上者投資3億韓元，就能夠取得居住簽證（F-2）、定居5年以上可以取得永久居留權（F-5），取得永居權後甚至能收回投資金，且能獲保韓國醫療保險，只要沒有任何犯罪紀錄，移民時不必審查學歷或是否精通韓語，而未滿18歲的子女也能適用移民。

▲▼中國移民仲介在廣告表示，只要以定期存款的方式就能移民南韓。（圖／翻攝自YouTube／ChinaStory_Younghwan）

▲▼中國移民仲介在廣告表示，只要以定期存款的方式就能移民南韓。（圖／翻攝自YouTube／ChinaStory_Younghwan）

▲▼中國移民仲介在廣告表示，只要以定期存款的方式就能移民南韓。（圖／翻攝自YouTube／ChinaStory_Younghwan）

南韓政府為了留住外國資本投資，從2013年5月起便推出「投資移民制」，而大部分國家其實也推出相關制度，南韓的投資移民主要分為不動產投資移民、公益事業投資移民兩大類，其中外國人被開放向濟州島、仁川、江原道平昌、全羅南道麗水、釜山等5個地區投資房地產事業。

根據南韓國民力量籍國會議員趙修真從法務部取得的資料，過去5年來透過投資移民制取得居住簽、永居權的外國人共有4784人，其中中國人就高達4081人，佔總體比率達85.3%；而透過不動產投資移民取得居住或永居權的2985名外國人中，就有2807人是中國人，佔總體比率達94%。

南韓中國問題專家、慶北大學政治外交系教授李正泰（이정태，音譯）分析，「受到新冠疫情影響的過去3年來，中國境內貧富差距擴大、民心不穩，中國國內情況急速惡化。儘管中國身為社會主義國家，但對於農村地區的社會保障政策卻做的不確實；然而身為資本主義國家的南韓，對外國人而言，社會安全網做得好、居住環境舒適，且有很多福利。」

報導指出，隨著中國國內居住條件惡化，移民風潮隨之興起，美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭成為熱門的移民國家，其中南韓因為在地理位置上靠近中國，且民情風俗和中國較為接近，加上移民福利頗多，因此成為中國人移民時的熱門選項，而在新冠疫情後，南韓境內中國餐廳如雨後春筍般暴增，其實也不難發現不諳韓語的中國人在南韓經營餐廳。

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