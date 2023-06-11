裸曬遊客趁機「打野砲」　市府嚇壞立告示牌：禁止在海灘上連結

▲荷蘭西南部小鎮費勒禁止遊客在海灘上從事性行為。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲人最喜愛抓緊時間渡假，在風景優美的海灘曬日光浴，讓皮膚裸露在炙熱的陽光下，追求最崇尚的美黑效果。不過，總是會有一群裸曬的民眾不安分，開始在海灘進行一場刺激的「連結」，魚水之歡畫面總是令外人看得面紅耳赤，地方人士擔心顏面掃地。為此，荷蘭當地政府打算立法，禁止遊客在海灘連結。

根據《衛報》，荷蘭西南部瓦爾赫倫島上的港口城鎮費勒（Veere）將旅遊業視為主要經濟手段，當地以「世界七大工程」之一的荷蘭三角洲工程聞名，瀉湖美景、海灘風光更吸引觀光客造訪，不過當地政府近來卻收到排山倒海的客訴，內容是抱怨遊客造訪海灘時進行不當的性行為，因此當地政府決定設立告示牌，警告遊客們注意自己的分寸。

費勒市府決定啟動「橘色太陽計畫」，因為市政當局、水務局、自然組織收到一連串民眾投訴，抱怨裸體遊客經常在海灘上性行為，因此市府從本月8日起在海灘上張貼了經過修改後的告示牌，警告遊客法律禁止在沙灘等公共場所從事性行為，同時表示將加強監控，以求防堵在自然保護區和海灘上進行的性愛活動。

費勒市長舒文納爾（Frederiek Schouwenaar）向媒體《觀察家報》（the Observer）投書，「沙灘對於當地社區而言非常重要，我們必須保護它們的自然環境不受破壞、且不受干染其他渡假者的不良行為所影響，這是確保公共秩序和安全的重要一步。」

當局以後不會就此行為進行事前警告，但會立刻以「口頭」方式強制執行，同時在8個訊息看板上發布消息。

裸體主義組織贊同市府祭出的警告措施，認為將裸體日光浴和戶外性行為區分開來相當重要，NFN裸體娛樂協會發言人洛德薇潔克（Karlien Lodewijk）表示，「戶外性愛並不能算是裸體娛樂，這對來曬日光浴的人而言這非常討厭。裸體娛樂給人一種真正的自由，可以看到真實、沒有掩飾過的裸體，是非常健康的；不過，我們決定和野外性愛保持距離。」

不過，當地業者卻對此行徑不以為然。阿羅哈海灘餐廳業者維切特（Marco Wiechert）表示，「我們更關心的是，為點雞尾酒的客人檢查身分證，而非戶外的非法活動，我在這海灘待了14年，從來沒遇過這種問題，大多是在8月，比利時男人，還有那些互相約砲的放蕩男，如果有人在沙灘上約會......嗯，自從世界出現後就有這種情況。」

維切特點出關鍵，「有些人寧願在野外做，而不願在臥室裡做。」

針對上述現象，荷蘭性學生育研究機構羅格斯基金會（Rutgers WPF）的高級顧問、性學專家奧爾里奇斯（Yuri Ohlrichs）表示，「在荷蘭和其他國家，由於一場保守運動，對性和裸體不滿的人愈來愈大聲，這已成為一種趨勢。」