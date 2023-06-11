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特斯拉「自動輔助駕駛」在美4年發生736起車禍！　造成17人死亡

▲▼特斯拉自動輔助駕駛。（圖／路透）

▲特斯拉自動輔助駕駛自2019年以來在美國已造成736起相關車禍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

由電動車大廠特斯拉（Tesla）帶起的自動輔助駕駛風潮，自2019年以來在美國已造成736起相關車禍，而致死案例也在短短1年內增加逾5倍，反映出越來越多人嘗試在道路上使用自動輔助駕駛功能，但帶來的危險也日益增加。

根據《華盛頓郵報》報導，美國北卡羅萊納州561號高速公路3月時發生一起車禍，當時一名17歲高中生在校車打上停車燈號並閃著「紅色警示燈」後準備下車，沒想到一輛特斯拉Model Y在使用自動駕駛功能且未減速的狀況下，以時速45英里（約時速72公里）的速度直接撞上，導致高中生被撞飛重傷，他的父親說，「如果是年紀更小的孩子應該早就死了。」

美國國家公路交通安全局數據顯示，美國涉及特斯拉自動輔助駕駛（Autopilot）模式的車禍事件在過去4年以來激增，自2019年以來已經發生736起，遠遠超過先前的數據。這也反映出這項未來性的輔助駕駛技術在越來越廣泛的使用下，帶來的危險也日益增加。

另一項數據顯示，與自動輔助駕駛相關的死亡和重傷人數近來也大幅增加；當局去年首度公布相關數據時，僅有3人的死因和這項技術有關，但最新數據已增至17起，其中11起發生在去年5月後，另外還有5起重傷案例。

這些致命事故的原因皆有不同，其中4起涉及摩托車，還有1起和救護車有關。儘管執行長馬斯克（Elon Musk）堅稱特斯拉在自動駕駛模式之下，比完全由人類駕駛還要安全，並列舉了比較數據，但以上車禍案例也顯示，在美國高速公路上使用自動駕駛技術還存在著明顯的缺陷。

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