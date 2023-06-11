聖嬰現象來襲「咖啡、可可恐變更貴」　2原因讓柳橙汁漲超兇

▲美國科學家宣布聖嬰現象已經發生。（圖／NOAA）

記者吳美依／綜合報導

聖嬰現象（El Nino）正式來臨，咖啡、可可、糖等種植類軟商品（soft commodities）今年供應短缺，已經導致價格飆升，如今各產地被預期天氣更熱更乾燥，恐怕加劇供應緊張。舉例來說，柳橙在美國的最大產地是佛州，卻受疾病及颶風影響，造成嚴重供應短缺，柳橙汁期貨漲到56年以來最高，且目前看不到緩解跡象。

《時代》指出，儘管整體農業指數下跌3%，大麥及玉米價格降低，軟商品今年價格卻逆著通貨緊縮的趨勢，飆升大約24%。在英國，零售商把即溶咖啡罐鎖進保險櫃裡避免被偷，日本麒麟飲料公司暫停銷售Tropicana柳橙汁，德國巧克力及餅乾製造商紛紛抱怨糖與可可豆成本飆升。

▲巴西羅布斯塔咖啡豆產量預期下跌。（示意圖／達志影像／美聯社）



羅布斯塔咖啡豆（Robusta）本周價格飆到2008年以來最高，它在最大生產國巴西的產量預期下跌5%，第二大出口國印尼的產量也預期降低20%，又加上越南庫存持續減少，可能導致價格進一步上漲。

對於已經很痛苦的巧克力製造商而言，聖嬰現象恐怕惡化情勢。由於最大出口國象牙海岸歉收，全球供應短缺加劇，可可豆本季價格已經上漲至7年來最高。迦納可可營銷公司（Ghana Cocoa Marketing Company）老闆阿布巴卡爾（Fuad Mohammed Abubakar）說，非洲西部遇上惡劣天氣，下一季產量可能又下降8%。

▲早餐桌上常見的柳橙汁恐怕也變貴。（示意圖／達志影像／美聯社）



在所有早餐品項中，漲幅最大的恐怕就是柳橙汁，已有跡象表明飲料產業離它遠去，瓶裝飲料開始改賣不同水果果汁或者混合果汁。

國際軟商品及物流供應商「ED&F Man」研究主管哈克（Kona Haque）說，「隨著穀物價格下跌，消費者將開始看到麵包及義大利麵的成本降低，但最不可能下降的將是你的糖、咖啡和糖果。」不過，超市價格可能不會在短時間內大幅下降，糖果也預期保持良好銷售，因為相對於大型奢侈品，人們更不願放棄這些小型奢侈品。