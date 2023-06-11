發財了！家中地下室挖出3000萬元　100萬枚銅幣重見天日

▲大批1美分銅幣「出土」。（圖／翻攝推特紐約郵報）

記者張靖榕／綜合報導

加州一名男子日前幫忙妻子整理過世岳父的家，沒想到兩人竟然在地下室發現價值超過100萬美元（約新台幣3067萬元）的銅幣。

綜合外電報導，洛杉磯房地產經紀人瑞斯（John Reyes）和妻子，在岳父一間19世紀的房子裡進行整理，結果在地下室一個狹小的空隙中發現好幾袋硬幣，這些硬幣總共超過100萬枚，面額為至少1萬美元（約新台幣30.67萬元），但如今價值早已超過100萬美元。

最初的線索，是瑞斯和其他家族成員在協助打掃時，在分解的紙捲中發現一些銅幣，接著他們找到裝滿銅幣的板條箱、箱子和幾十袋的銀行錢袋，袋子上面還有銀行名稱，但都沒有聽過，瑞斯認為可能已經不存在了。他們確認這些銅幣都是銅製的，不是鋅製的。

起初美國1美分錢幣都是以銅製造，但在二戰期間缺銅，才改以鍍鋅的鋼製造，從1980年代初期，則主要採用鋅製造。

一開始家族想要直接把這些舊的1美分兌換成可用的現金，但銀行都拒收，其中一名銀行經理還說，「我的金庫裡甚至沒有空間，別把銅幣帶過來。」因此萊斯決定把銅幣搬回距岳父在洛城的家35英里遠的安大略家中，這又是一個浩大的工程，因為他們必須把銅幣從地下室一袋一袋搬上樓，再搬上卡車，「光是把它們從狹窄的空間裡搬出來，就花了一整天。」

由於安大略的銀行也不願意收下如此大量的銅幣，瑞斯只好透過TikTok尋找買家，希望能整批出售，不過大部分買家都只想要少量或部分收購。

萊斯和家族成員都不想要再拖時間，於是他們把出售消息放到「OfferUp」，定價2.5萬美元（約新台幣76.68萬元），雖然比市值高出2倍有餘，但萊斯說「價值就在於它特別」。