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俄軍無人機空襲黑海敖德薩　公寓大火3死29傷「包括孕婦兒童」

▲▼烏克蘭敖德薩一處公寓遭俄羅斯無人機攻擊引發火災。（圖／路透）

▲烏克蘭敖德薩一處公寓遭俄羅斯無人機攻擊引發火災。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

烏克蘭軍方發言人10日表示，烏克蘭南部黑海港口城市敖德薩（Odesa）地區當天凌晨遭到俄羅斯無人機空襲，儘管烏軍成功破壞多架無人機，但仍有3人不幸在攻擊中喪生，另有29人受傷，其中包括兒童及孕婦在內。

根據烏克蘭國家通訊社報導，烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）透過全國電視節目表示，俄羅斯使用飛彈和自殺式無人機對敖德薩地區發動襲擊，其中有8架「見證者」（Shahed）無人機被烏軍防空火力擊落，但無人機殘骸墜落在一處公寓引發火災，造成3人死亡。

胡梅紐克補充說，目前已知還有26人因為爆炸產生的衝擊波而受傷，其中包括2名兒童和1名孕婦。除此之外，當天敖德薩其他地區和黑海沿岸也遭遇飛彈攻擊；她提到，「共有2枚飛彈被攔截，另1枚擊中海岸附近，飛彈碎片和爆炸衝擊波損毀了一棟民宅，造成3人受傷。」

「見證者」無人機是伊朗研製的一種自殺式無人機，可以在遠距離攻擊地面目標，其攜帶的炸藥破壞半徑可達100公尺，並且可以破壞混凝土牆或磚牆。美國白宮9日公布情報報告指出，伊朗截至今年5月已經向俄軍提供數百架無人機，並且正協助俄羅斯在莫斯科以東建造無人機工廠，用於生產對烏克蘭戰爭武器。

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