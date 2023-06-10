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開會突癱瘓！25歲女「吃避孕藥」險害命　中風才知有心臟病

25歲女有心臟病開會突然癱瘓　竟是「避孕藥」導致中風險害命

▲女子在服用避孕藥3個月後突發中風，才知是藥物副作用而致。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

「我的避孕藥在25歲時差點要了我的命。」英國一名年輕女子霍莉（Holly McComish）說道，她按照醫生指示服用了3個月避孕藥後，突發了輕微中風失去意識，清醒後她感到相當害怕，才知道是藥丸導致的副作用。霍莉認為，市面上的避孕藥太容易取得，甚至可以自己走進藥局購買，並呼籲女性在服用避孕藥前，應做好更深入的身體健康風險測試，以避免嚴重副作用的發生。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，霍莉在2021年8月與醫生進行了電話諮詢，由於疫情的關係，無法直接至現場看診，而她在醫師的診斷下，開始服用了避孕藥。在服用藥物的3個月期間，霍莉會感到頭痛，但她只認為是身體在適應新荷爾蒙，所以當這樣的狀態是正常現象。但就在某天開會時，她突然感到視線模糊、無法說話，雖然她保有意識，但仍猶如癱瘓一般無法動彈，同事們也迅速地叫了救護車，才得知是短暫性腦缺血發作導致的輕微中風。

經過深入的檢查診斷發現，霍莉患有心臟病，其瓣膜會不正常的關閉，並導致血栓（血液阻塞），而這種病徵會使得中風和偏頭痛的風險增加。倫敦神經病學醫院的醫生也叫她立即停藥，認為她的血栓與避孕藥的副作用有關。

據英國避孕藥的相關紀錄片顯示，在4千名藥丸使用者中，就有77%的人有副作用。霍莉認為，現在市面上的避孕藥太容易取得，甚至可以自己隨意進入藥局購買，她呼籲女性應在服用前先經過身體檢查，而醫師在開藥前應讓患者進行嚴格篩檢測試，更嚴謹判斷患者是否能服用避孕藥，以免其他嚴重副作用的發生。

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