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直擊片噁爆！釜山8家餐廳「客人吃剩小菜」回收　重新端上桌

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓釜山市特別司法警察科於4月至5月間，對釜山當地225家食品營業場所進行秘密搜查，一共發現11家違規的餐廳業者，其中有多達8家將客人吃剩的小菜「回收再利用」。搜查警官用筷子將魚板（魚糕）切開以做標記，隨後當場揭發業者打算將相同的小菜再次端上桌，另外，也有業者將吃剩的泡菜煮成泡菜鍋販賣。

▲▼韓式料理、韓式烤肉、韓國小菜。（圖／CFP）

▲南韓釜山有8家餐廳業者被發現將客人吃剩的小菜回收重新使用。（示意圖／CFP）

根據釜山日報、韓聯社等韓媒報導，釜山特司警8日表示，這次違法行為特殊計畫調查對象，主要是以提供多樣小菜、可供一人用餐的司機餐廳、湯飯店、韓定食等韓式料理餐廳為主，秘密進行有關「剩菜重新使用」等衛生搜查。執法人員偽裝成顧客，將魚板、泡菜剪成特殊形狀作為標記，隨後至廚房搜查發現做了標記的小菜被單獨盛裝在容器裡，業者在不知情的情況下坦承「那是要端出去給客人的」。

其他家違規業者有的在桌上放置各個容器，用來「回收」各種吃剩小菜，有的則在地上放置獨立的泡菜桶。業者起初表示，這些泡菜「是要用來煮泡菜鍋的」，在執法人員說明調查情況後，業者才坦承重新利用顧客吃過的泡菜，並辯解道只有泡菜會回收，因為認為泡菜鍋會加熱煮過所以沒關係。

除了回收吃剩的小菜之外，也有2家業者將中國進口食材重新貼標或混用，偽造成韓國本土產品，另有1家開業餐廳並未進行營業登記。

報導指出，根據南韓《食品衛生法》，重新使用剩菜與未申報的營業行為，可處3年以下有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣71.5萬元）以下的罰款。據農水產品原產地標註等相關法律，偽造竄改產地將可處7年以下有期徒刑或1億韓元（約新台幣238萬元）以下罰款。

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