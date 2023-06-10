還原擦撞瞬間　長榮乘客曝「爆轟隆聲」！羽田機場跑道重新開放

▲ 長榮客機在羽田機場遭泰航客機擦撞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

日本羽田機場今（10）日發生飛機擦撞意外，一架長榮客機於靜止狀態下遭泰航客機翼尖碰撞尾翼，所幸機上207人均安，一名長榮乘客也受訪透露事發當下機上情形。另據日媒最新消息，因這起事故受影響的跑道封閉近2小時後已重新開放。

根據朝日電視台，長榮航空一名61歲男性乘客事後受訪回憶，「飛機靜止狀態下聽見轟隆的碰撞聲」，機組員以中文及英文廣播提到「strike」，他便心想是不是發生碰撞，不過當時機艙內很安靜。

▲ 泰航客機右翼受損情形。（圖／達志影像／美聯社）

受這起事故影響，羽田機場A跑道自當地11時15分（台灣10時15分）起關閉，全日空及日本航空國內及國際線航班延誤30分鐘至1小時，不少日本網友都在推特發文抱怨。不過據《共同社》援引日本國土交通省消息，A跑道已於當地下午1時（台灣中午12時）過後重新開放。

長榮航空稍早說明，這架A330-300航機執行BR189羽田-松山飛航任務，原預計於當地時間上午10點50分從羽田機場起飛，航機依塔台指示於L14滑行道停止等待時，航機後方左側水平尾翼遭一架泰國航空航班機翼尖小翼碰觸，詳細事發原因尚待相關單位進一步調查。該班機共計有2名飛行員、11名空服員，以及193名旅客與1名嬰兒，機上人員均安。