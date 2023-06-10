日本票選「最愛連鎖餐飲」吉野家奪第二！　網友力挺：牛丼是王道

▲日本吉野家。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家地雷連鎖店」影片遭猛烈批評，而消息在日本新聞上播出後，也引發日本網友討論，因此日本媒體就緊急舉辦投票，請網友選出心目中最好吃的平價連鎖餐廳，結果被蔡阿嘎列為難吃的吉野家、肯德基都擠入前5名。

日本媒體「FLASH」透過問卷刑事，邀請關東地區500位網友在21個平價連鎖餐廳中，選出心目中最喜歡的餐廳，結果前五名分別是麥當勞（189票）、吉野家（147票）、肯德基（140票）、丸龜製麵（127票）和摩斯（189票）。

▲日本麥當勞。（圖／達志影像／美聯社）



拿下第1名的麥當勞在日本共有2964家分店，支持的網友表示，「CP值高是最重要的，去到哪裡都有這家店，所以心裡很踏實」、「最喜歡的就是薯條和雞塊」、「不管是公司還是家附近都有，很好消磨時間」、「推出期間限定商品就會去！」

另外拿下第2名的吉野家，先前也被蔡阿嘎評為地雷餐廳之一，日本網友則說，「很多餐廳都有牛丼，但最好吃的還是吉野家」、「松屋與sukiya的菜單也很豐富，我也很喜歡，但說到牛丼飯還是這裡，這是王道的味道」。

至於同樣被蔡阿嘎猛批的肯德基，則是拿下了第3名，日本網友表示，「這種味道是在家裡做不出來的，別的餐廳也沒有，這裡是唯一最美味的地方」、「說實話它其實並不便宜，但就是有其他地方吃不到的獨特性，從小吃到現在都不會膩。」

另外被蔡阿嘎評為地雷的「なか卯」及「名代富士そば」則分別排名第14名及18名；Denny's則未被列入評選品牌。