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快訊／長榮客機擦撞泰航！　羽田機場跑道關閉

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲ 乘客在推特上傳照片。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本羽田機場今（10）日上午發生意外，泰國航空一架飛往曼谷的班機傳出與長榮航空飛往台北松山機場的班機發生碰撞，據稱是泰航機翼與長榮機尾擦撞，網友上傳的畫面可見泰航機翼破損。這起事件導致部分跑道關閉，預料影響部分航班起降。

綜合NHK及TBS等日媒報導，日本國土交通省指出，這起事件發生於當地10日上午約11時（台灣約10時），長榮航空及泰國航空班機疑似在滑行道上發生碰撞，泰航班機機翼受損，碎片掉落在附近跑道上，機場辦公室已經派人前往現場了解情形。

警視廳東京機場警察署也證實，泰航及長榮航空客機在羽田機場A跑道擦撞。據機場辦公室說法，11時過後A跑道便關閉，預料將導致在羽田機場起降的部分航班延誤。

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