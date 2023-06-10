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白宮：伊朗提供俄軍數百架無人機　助俄建廠「明年初開始生產」

▲▼美國白宮指出，俄羅斯正與伊朗發展全面防衛夥伴關係。（圖／路透）

▲ 白宮9日公開的圖片顯示伊朗無人機運往俄國的路徑，最終用於對烏戰爭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮指出，伊朗截至今年5月已向俄軍提供數百架攻擊無人機，且正幫助俄羅斯在莫斯科以東建造一座無人機工廠，生產用於烏克蘭戰爭的武器，表明俄國正與伊朗發展全面防衛夥伴關係。

綜合CNN及《美聯社》報導，白宮9日公布一份情報報告顯示，伊朗正向俄國提供材料，用於建造一座無人機製造廠，位置在莫斯科以東地區，而克宮此舉是為確保侵烏行動武器供應穩定。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說明，情報官員認為，這座工廠可能選址於俄國阿拉布加（Alabuga）經濟特區，明年年初開始生產。該工業區位於莫斯科以東數百英里區，且白宮還公布4月拍攝的工業區衛星照。

拜登政府去年12月公開披露，伊朗與俄國正考慮建立一條用於烏克蘭的無人機生產線。而新情報表明，這項計劃的進展已經超出預期。

伊朗聲稱，戰爭開始前曾向俄方提供無人機，但戰爭開打後從未提供。然而柯比透露，美國官員確定，伊朗仍繼續將單向攻擊無人機從阿米拉巴德港（Port of Amirabad）經裏海運往俄國馬哈奇卡拉（Makhachkala），提供俄軍使用。

據白宮說法，俄國截至今年5月已從伊朗手中接收數百架單向攻擊無人機，以及生產無人機相關設備。柯比指出，「這是一種全面的防衛夥伴關係，對烏克蘭、伊朗鄰國及國際社會都是有害的。我們將繼續使用我們掌握的所有工具，以揭露及破壞這些活動，包括與公眾分享這些資訊，且我們準備採取更多行動。」

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