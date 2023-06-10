俄國稱炸毀烏軍豹2型坦克！現場畫面曝　多家情報機構證實：是真的

▲俄羅斯聲稱他們擊毀了烏克蘭一輛德製豹2型坦克。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭在密集遊說下，終於獲西方盟友提供較為先進的坦克，協助烏軍反攻，但俄羅斯國防部最近卻秀出影片，聲稱俄方摧毀了烏克蘭一輛珍貴的德製豹2型坦克，而外媒經過多方查證後，認為這段影片或許有可能是真的。

據《商業內幕》報導，從俄羅斯發布的影片可見，烏克蘭有一排坦克在田野行駛時，突然遇到埋伏，提前埋在路邊的砲彈接連爆炸，而其中一輛似乎是豹2型的坦克意外被砲火擊中燃起。俄羅斯聲稱這段影片是在烏東札波羅熱（Zaporizhzhia）地區所攝。

#Ukraine: For the first time, a Ukrainian Leopard 2A4 tank was destroyed by the Russian army during the recent Ukrainian attack near Novopokrovka, #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/AwBWbId9sw — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 8, 2023

由於俄羅斯此前一直有謊報戰績的現象，因此外媒對相關影片的真偽十分認真。不過，透過公開訊息拼湊出重要情報的公開來源情資（OSINT）人士認為相關影片應該是正當的，而著名軍事推特UA Weapons Tracker和Oryx也認為這是豹式坦克被毀的影像證據。

UA Weapons Tracker指出，由於俄方的影片十分清楚，因此他們可以根據坦克燃燒的殘骸判斷，這是一輛豹2A4型戰車，而《紐約郵報》和《華爾街日報》也引用了Oryx的判斷結果，顯示俄方此一聲明或許是真的。報導稱，德國《畫報》也報導了此一消息，俄國官媒主持人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）還將此一截圖分享在他的個人Telegram上。