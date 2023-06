俄國稱炸毀烏軍豹2型坦克！現場畫面曝　多家情報機構證實：是真的

▲俄羅斯聲稱他們擊毀了烏克蘭一輛德製豹2型坦克。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

烏克蘭在密集遊說下,終於獲西方盟友提供較為先進的坦克,協助烏軍反攻,但俄羅斯國防部最近卻秀出影片,聲稱俄方摧毀了烏克蘭一輛珍貴的德製豹2型坦克,而外媒經過多方查證後,認為這段影片或許有可能是真的。

據《商業內幕》報導,從俄羅斯發布的影片可見,烏克蘭有一排坦克在田野行駛時,突然遇到埋伏,提前埋在路邊的砲彈接連爆炸,而其中一輛似乎是豹2型的坦克意外被砲火擊中燃起。俄羅斯聲稱這段影片是在烏東札波羅熱(Zaporizhzhia)地區所攝。

#Ukraine: For the first time, a Ukrainian Leopard 2A4 tank was destroyed by the Russian army during the recent Ukrainian attack near Novopokrovka, #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/AwBWbId9sw