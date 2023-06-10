台美貿易倡議首批協定　美國會啟動審議核准程序

▲完成首批協定簽署的台美21世紀貿易倡議，預計將在13日審議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

台美21世紀貿易倡議1日完成首批協定簽署，美國國會今天提出實施法案，預計13日審議。提案人魏登表示，透過跨黨派核准程序，能讓協定獲得應有的支持與持久性。

民主黨籍的參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）及共和黨籍的眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）等人今天共同宣布，提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act）。

魏登透過新聞稿表示，美台共享的民主價值、深遠經濟關係及強健人與人連結，成為雙方建設性貿易討論基礎。他與共和黨盼透過國會跨黨派核准程序，讓這些協定獲得應有的支持與持久性。

根據法案規定，台美21世紀貿易倡議首批協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。

法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

法案首先預定由眾議院歲計委員會於美東時間13日上午10時（台北時間13日晚間10時）審議，通過後可能再送至眾院其他相關委員會審理，才送交參議院處理。法案須在眾參兩院過關，才能遞交美國總統簽署生效。

美國憲法第1條第8款賦予國會監督國際貿易的權力，但據了解，台美21世紀貿易倡議首批協定生效不需美國國會核准，今天提出的法案主要是表達國會對協定的支持，以及希望行政部門未來加強與國會協商。

經過一年協商談判，台美21世紀貿易倡議首批協定1日在美國在台協會（AIT）華府總部簽署，由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表簽署，行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）及AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續仍有包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法7項議題有待協商。

政院經貿談判辦公室日前表示，這是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，代表台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，同時也是利用堆積木（building block）方式完成台美自由貿易協定（FTA）的重要一步。