TikTok「挑戰」再奪1命！　法國16歲少女家中窒息死亡

▲TikTok近年來發生數起因「挑戰」導致青少年死亡的案例。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國一名16歲少女上個月在家中錄製TikTok瘋傳的「圍巾挑戰」時，不幸發生意外死亡，這也是TikTok近年來發生數起因「挑戰」導致青少年死亡的最新一例；在過去一年裡類似的「昏迷挑戰」已奪去數名青少年的生命。

根據《紐約郵報》報導，TikTok近來流行一種將圍巾綑在脖子上以達到窒息效果的「圍巾挑戰」（scarf game），結果導致法國16歲少女加薩耶（Gassaille）5月27日在家中拍攝相關影片時不幸身亡，這也是TikTok「挑戰」影片造成憾事的最新一起案例。

今年1月初阿根廷12歲女童米拉格（Milagros Soto）被人發現在家進行TikTok「昏迷挑戰」（Blackout Challenge）時窒息死在房間中，而死亡時手機還在直播。她的家人表示，米拉格在學校遭到霸凌，先前也曾進行過2次昏迷挑戰，結果在第3次挑戰時發生意外，在所有觀看直播的網友面前窒息身亡。

事實上，去年夏天就有兩名來自英國年僅14歲和12歲的青少年，因為進行TikTok上類似的挑戰而喪命。目前美國TikTok也正面臨「不當致死」（wrongful-death）的法律訴訟，因為有2名來自加州在進行昏迷挑戰時身亡。

訴狀中指出，「TikTok投資數十億美元刻意設計與開發其產品，以鼓勵、支持向青少年推送內容，而這些內容卻有問題，對未成年用戶的心理健康非常有害。」TikTok並未做出相關回應，但TikTok頁面中已無法搜得相關挑戰內容。