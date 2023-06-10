普丁：烏克蘭「肯定」已開始反攻　但迄今攻勢皆失敗收場

▲俄羅斯總統普丁表示，烏軍反攻行動目前為止皆失敗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

據路透社報導，俄羅斯總統普丁9日表示，烏克蘭部隊「肯定」已經開始了預期中的反攻行動，但迄今為止的每一次進攻都以失敗告終，傷亡慘重。俄羅斯國防部此前宣稱，俄軍擊退了烏克蘭在頓內茨克地區的猛烈襲擊，造成烏軍在24小時內約1200人傷亡，摧毀數十輛坦克、裝甲車。

路透社認為，普丁上述的言論擴大了俄羅斯最近一周以來持續推展的說詞。普丁表示，烏克蘭傷亡人數已經大大超出了傳統認之上的3：1防守者優勢，即1名守軍能擋住3名進攻者，「到目前為止，（烏軍）所有的反攻嘗試都失敗了。但是基輔政權的部隊仍然存在進攻潛力。」

此前，俄羅斯國防部表示，烏軍2個有坦克支援的營級部隊，在頓內茨克州市鎮大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）以南，對俄軍防線發動4次襲擊，但都被擊退。另外，在札波羅熱州的奧里希夫（Orikhiv）俄軍也宣稱擊退敵方2波攻勢。

俄羅斯國防部說，烏克蘭在24小時內折損大約1200人，摧毀約40輛坦克與一架米格-29戰鬥機（MiG-29）與蘇愷-25攻擊機（Su-25）在內的數架飛機，聲明未提及俄軍損失。俄方6日也曾表示，烏克蘭3天內有3715人傷亡，但並未解釋是如何得出如此精確的數字。路透社表示，目前尚無法證實任何一方有關戰損的說法，俄烏雙方都曾給出對方傷亡更慘重的數據。