當過選美皇后！正妹警察3年連跳2階　遭疑「靠肉體上位」怒反駁

▲正妹警察短短3年短短3年內連跳兩個階級，遭人質疑「靠肉體上位」。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國一名正妹阿媞提雅（Kat Athitiya）自2020年入職警察以來，一直受到當地大眾的矚目，而且她在最近晉升為上尉，等於在短短3年內連跳兩個階級。阿媞提雅開心公布自己晉升的喜訊，但卻遭到不少網友質疑「背景不單純」，但阿媞提雅反駁，自己是「真材實料上位」。

據泰國《Sanook》報導，阿媞提雅在2019年曾經是選美皇后，但她之後在2020年加入警察團隊，自此成為媒體矚目的焦點，泰國警方也刻意安排她當「門面」，讓她成為發言人。據悉阿媞提雅在2021年已經晉升一個階層，而她在本週又升級，跟一般警察比起來，阿媞提雅算是快速的「扶搖直上」，因此也引發外界揣測，甚至有人質疑阿媞提雅是利用「肉體上位」。

▲阿媞提雅曾是選美皇后。（翻自《Sanook》）

▲阿媞提雅在2020年加入警察團隊，並成為警方發言人。（翻自《Sanook》）

不過警方否認「靠肉體」、「靠人脈」的說法，強調阿媞提雅擁有完整的基層服務背景，加上她在擔任警察期間，又拿到碩士學位，因此極度有資格再往上爬一階層。此外阿媞提雅的父母也透過媒體反駁，強調阿媞提雅完全是「真材實料」，根本無需「靠爸、靠關說、靠肉體」，並相信阿媞提雅未來會在警察職務上竭盡所能、發揮所長，毋須在意酸民的惡意留言。

▲家人堅稱阿媞提雅「真材實料」。（翻自《Sanook》）

▲阿媞提雅外型亮麗。（翻自《Sanook》）



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