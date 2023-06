美警目擊UFO發光急墜　居民嚇壞報案「我家後院有外星人」

▲拉斯維加斯警察的隨身攝影機拍到不明物體從空中急墜。(圖/翻攝推特)

記者吳美依/綜合報導

美國拉斯維加斯一名員警目睹不明飛行物體(UFO),發出強烈光芒並從空中急墜,被隨身攝影機捕捉到。幾分鐘後,該地區一位民眾撥打911報案稱,他與家人目睹某物體從天而降,如今他家後院出現2個會動的東西,「對我們而言,它看起來就像是外星人…100%不是人類」。

當地媒體8 News Now報導,員警在5月1日午夜時分錄到夜空異相,未料幾分鐘後就接獲UFO通報。另2名員警準備開車前往報案人家裡,其中一人在出發前表示,「兄弟,我好緊張…(同仁)看見流星,然後現在這些人說他們後院有外星人。」

Is it aliens? A Vegas family says a UFO crashed into their yard before creatures that were "not human" emerged. At the same time, a Las Vegas Police officer reported seeing a bright object fall from the sky. The investigation - Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/9OnFfbnM7V pic.twitter.com/vmQmSuuSnS