偷見前男友被「Google街景車拍到」　抓包照爆紅女羞認：復合了

▲女和前男友偷偷見面被街景車拍到。（圖／翻攝自TikTok／paomuma）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥女子寶拉(Paola Muñoz)難忘舊情，決定和已經分手的前男友偷偷見面，沒想到約會畫面竟然被剛好經過的Google Maps街景車拍到，畫面分享到網路後意外爆紅，獲得170多萬網友點閱，讓她最後不得不對外承認，2人已經復合了。

事件發生在墨西哥東南部城市坦皮科(Tampico)，女子寶拉近來在TikTok上分享一段影片，她表示，雖然她告訴身旁所有的親友已經和前男友分手，但其實私底下仍會偷偷和對方見面，因為他們不想讓見面的事情曝光，所以刻意約在離家較遠且人煙較少的街道，沒想到竟然被谷哥街景車拍下證據。

▲女子和男友見面時，街景車正好從前方經過。（圖／翻攝自TikTok／paomuma）

寶拉表示，她以為和前男友見面的事情沒人會發現，沒想到某天一名朋友突然告訴她，查詢地圖時竟然看到他們2個人的畫面，讓她覺得好氣又好笑，後來把畫面分享在TikTok上意外爆紅。

影片獲得170多萬網友點閱，吸引許多網友分享，他們曾透過Google Maps意外抓到伴侶偷吃的故事，讓網友開玩笑表示，「做虧心事別以為只有上帝知道，還有Google也會知道」。