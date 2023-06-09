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俄南部城市沃羅涅日「傳遭無人機攻擊」　撞進公寓大樓至少2傷

▲▼俄國南部沃羅涅日州（Voronezh）首府沃羅涅日一棟公寓大樓9日遭無人機撞上。（圖／翻攝推特）

▲俄國南部城鎮沃羅涅日一棟公寓大樓遭無人機撞上。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄國南部沃羅涅日州（Voronezh）州長古謝夫（Alexander Gusev）證實，首府沃羅涅日一棟公寓大樓9日遭無人機撞上，導致10間住房受損，至少2人被碎玻璃劃傷，但治療後不需住院。他形容，這是一次明顯的攻擊事件。

《衛報》及《法新社》等外媒報導，居民9日上午通報聽見爆炸聲，不久後與俄國維安單位有關的Telegram頻道Baza等媒體就分享了建築物遭破壞的照片，還有人拍到無人機失控飛行的畫面。有消息宣稱，無人機裝載炸藥，被擊落後才撞進大樓，但任何具體細節都未獲官方證實。

另據俄羅斯獨立媒體SOTA報導，無人機墜落地點在市中心的別林斯基大街，附近還有地方政府大樓及沃羅涅日州立大學。不過根據初步研判，無人機當時似乎正飛往附近一座軍用機場。

州長古謝夫表示，緊急服務人員已經在現場應對狀況，「細節將會在稍後公布，情勢已經獲得掌控」。

沃羅涅日距離烏克蘭邊境約110英里（約180公里），與俄庫斯克（Kursk）及貝爾哥羅德地區（Belgorod）接壤，上述2地區經常遭受來自烏克蘭的跨境砲擊，貝爾哥羅德5月更傳出被親基輔的反普丁俄籍戰士越境攻擊。

 

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